El hospital, institutos y concellos impulsan medidas antiedadistas
El encuentro de O Castro logra el compromiso de todos los agentes para elaborar un plan de acción
La iniciativa antiedadista que impulsa la asociación O Castro de Baión se plasmó hoy en el compromiso de diferentes agentes sociales e institucionales para la creación de un Plan de Acción Antiidadista do Salnés. Estará coordinado por O Castro, establecerá objetivos, reuniones periódicas para analizar su cumplimiento o ampliar las actividades y significará, en la práctica, la adopción de más medidas para luchar contra la discriminación por razón de edad en diferentes instituciones, centros y espacios en la comarca.
Se trata de centros sanitarios, educativos, administraciones públicas y departamentos de servicios sociales, entre otros agentes con representación en la jornada que se desarrolló por la mañana en la casa de cultura de Baión.
Reunión de la comisión
Así, este martes se analizaron ya algunas de las medidas que se ponen sobre la mesa. Por ejemplo, en el Hospital do Salnés se está impulsando una mejor plataforma digital para que las personas mayores tengas una “visión máis global da súa historia clínica”, explicaron desde esta entidad asociativa vilanovesa.
También se habló de la realización de carteles para concienciar sobre el derecho de los mayores a opinar y “ter coñecemento do que lles está pasando”.
En el sector educativo estuvieron representados los dos institutos de Vilanova de Arousa, el Faro das Lúas y el de A Basella. En ambos centros de enseñanza ya se están promoviendo diferentes interacciones con el alumnado para concienciar contra el edadismo y favorecer las actividades intergeneracionales.
En el ámbito de los servicios sociales se organizan charlas sobre edadismo y en diferentes ayuntamientos de la comarca se comprometió la ejecución de otras intervenciones para que los más jóvenes acudan a algún centro de mayores, o bien realicen actividades de acompañamiento social.
El plan
El citado Plan de Acción Antiedadista do Salnés estará amparado además por la Sociedade Galega de Xeriatría e Xerontoloxía y la Plataforma de Maiores e Pensionistas, representados también en la cita de esta semana.
La dinámica de trabajo será compartir un documento electrónico en el que ir actualizando las actividades y propuestas, reuniéndose cada ciertos meses de nuevo todos los agentes para evaluar lo realizado y plantear mejoras o ampliaciones. Así, la próxima reunión ha quedado fijada ya, para el mes de abril. El objetivo, pues, es que el proyecto tenga continuidad en el tiempo, tal y como detalló desde la asociación Paula Pombo, educadora social y coordinadora general de actividades de este colectivo presidido por Pepe Sabarís.
Con acuerdo
Desde O Castro valoraron muy positivamente la reunión de hoy. “Como principal acordo, as institucións e profesionais participantes impulsarán a elaboración do Plan de Acción Antiidadista do Salnés, coa correspondente folla de ruta, obxectivos e calendario de actuacións”, subrayaron.
“Este proceso estará impulsado, promovido e coordinado pola Asociación Cultural O Castro de Baión, entidade pioneira no movemento asociativo e do voluntariado en Galicia na loita contra o idadismo, que asume o liderado desta iniciativa comarcal e actúa como elemento de conexión e coordinación entre os concellos, as administracións públicas, os servizos profesionais e o tecido asociativo”. “Deste xeito, consolídase o Programa Antiidadista do Salnés como unha iniciativa de referencia, nacida desde o asociacionismo rural e construída coa colaboración institucional e comunitaria”.
En la reunión de este martes también se habló de actividades hechas hasta el momento. De esta forma se destacaron “as iniciativas de sensibilización no ámbito sanitario no Hospital do Salnés, as actuacións educativas nos institutos”, como la “celebración do Magosto Interxeracional de mozos e maiores”, así como “diferentes intervencións comunitarias promovidas desde varios concellos, coa implicación, entre outros, dos servizos de Benestar Social da Deputación de Pontevedra, a Sociedade Galega de Xeriatría e Xerontoloxía (SGXX) e a Plataforma de Maiores e Pensionistas (PMP)”.
Un problema social
Desde O Castro también señalaban la necesidad de atajar un problema social contrastado en datos. “O idadismo, que consiste na discriminación das persoas por razón da súa idade, constitúe un problema social que afecta aos dereitos, á autonomía e á calidade de vida das persoas maiores”. “Segundo o II Barómetro de Idadismo de Hablando en Plata (Atresmedia, 2026), case o 80 % da poboación percibe situacións de discriminación por razón de idade cara ás persoas maiores de maneira frecuente ou moi frecuente”.
Se trata, señala el colectivo de “uns datos que evidencian a dimensión social do idadismo e a necesidade de impulsar accións coordinadas para a súa prevención”.
Finalmente, desde la entidad asociativa vilanovesa concluyen reiterando su “compromiso coa construción dunha comarca máis inclusiva, interxeracional e libre de discriminacións por razón de idade”.