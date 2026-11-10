A Illa lanza nuevas actividades de igualdad, corresponsabilidad y uso de los espacios públicos

El programa incluye una nueva andaina circular | Gonzalo Salgado

La Concellería de Educación e Igualdad del Ayuntamiento de la Illa de Arousa presenta tres nuevas actividades abiertas a la participación ciudadana que se desarrollarán en las próximas semanas. “Trátase de propostas que combinan encontros, dinámicas prácticas e actividades comunitarias para abordar cuestións que afectan á vida cotiá, como a distribución das responsabilidades domésticas, a educación en igualdade ou o dereito a ocupar os espazos públicos con liberdade e seguridade”, explican desde el departamento que dirige la concejala Lidia Barreiro.

Los sábados 14 y 21 de noviembre, de 10.30 a 13.30 horas, la segunda planta de las Casas Modernistas acogerá el taller participativo ‘En chave de coidados’, bajo la pregunta “na túa casa, quen leva as chaves de todo?”. La actividad propone reflexionar sobre cómo se organizan los cuidados y las tareas domésticas, quién asume la responsabilidad de planificar y resolver las necesidades cotidianas y de qué manera se puede avanzar hacia un reparto más equilibrado.

El encuentro está abierto a todas las personas adultas e incluye un desayuno compartido. Requiere inscripción previa en el teléfono 694 216 484.

‘Na casa tamén!: unha Escola de Familias para educar en igualdade’ es la segunda propuesta, que se desarrollará los días 20 y 27 de noviembre así como 4 de diciembre, de 19 a 21 horas, también en la segunda planta de las Casas Modernistas.

Esta iniciativa parte de la idea de que la educación en igualdad no puede quedar limitada al ámbito escolar, sino que se plantea para formar parte también de la vida familiar. A lo largo de las tres sesiones se abordarán cuestiones relacionadas con la diversidad familiar y afectivo-sexual, los roles y estereotipos de género y la prevención de las violencias machistas, desde una perspectiva práctica y participativa.

Las plazas son limitadas y las inscripciones pueden realizarse a través del correo info@anacoseducativos.com o bien del teléfono 694 216 484.

Andaina

‘As rúas tamén son nosas: unha andadura comunitaria para reivindicar los espazos públicos’ se celebrará el domingo 22 de noviembre, de 12 a 14 horas.

Se enmarca en la programación municipal alrededor del 25-N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Se trata de una andaina circular de dificultad fácil, con salida y llegada en el Consistorio.

Se quiere convertir el paseo en un acto simbólico de apropiación colectiva de las calles, de encuentro entre personas y de reivindicación de los espacios públicos como lugares de convivencia e igualdad, indican desde el Concello.