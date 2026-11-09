O Castro convoca una cita para extraer conclusiones prácticas en su proyecto sobre el edadismo

Una jornada de trabajo de estos últimos meses | Mónica Ferreirós

La asociación cultural O Castro de Baión convoca para este martes una jornada más para avanzar en su proyecto piloto de lucha contra el edadismo, o discriminación por edad. Será esta mañana, en la casa de cultura de Baión, donde se prevé una reunión “para debater as propostas e conclusións prácticas derivadas da experiencia no Salnés, coa vista posta en trazar a folla de ruta para a futura expansión do proxecto a toda Galicia”, explican desde la entidad asociativa que preside Pepe Sabarís.

En esta iniciativa participaron representantes de múltiples organizaciones, de todos los ámbitos. Así, hubo participación de personas del mundo de la docencia, farmacias, hospitales, medios de comunicación, departamentos de servicios sociales, así como administraciones públicas, tanto provincial, autonómica como locales.

Trabajo de meses

Fue en abril de este año cuando se desarrolló la cita en común de la que ahora esperan concretarse las conclusiones, tras meses de análisis y trabajos.

Uno de los objetivos de aquel encuentro fue extraer justamente ideas para las conclusiones, que se perfilaron en grupos de trabajo tras las ponencias, siendo trasladadas posteriormente a las administraciones para tratar de buscar y mejorar políticas y servicios para prevenir y minimizar o eliminar los casos de discriminación por razón de edad, una de las grandes metas de este nuevo proyecto del colectivo con sede en Baión.