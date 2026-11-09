La jornada sobre el movimiento vecinal en Meaño reunió a más de medio millar de personas

Un momento de la cita, celebrada en el pabellón de Xil | cedida

Éxito de asistencia. Así fue la jornada que la Diputación de Pontevedra organizó en Meaño para poner en valor el compromiso del movimiento vecinal con la dinamización de la vida sociocultural, en el que se dieron cita alrededor de medio millar de personas.

Se trató una cita del programa provincial +Convivencia, que contó con el respaldo del diputado provincial Marcos Guisasola y del alcalde, Carlos Viéitez.

Guisasola recordó que esta jornada forma parte de la tercera edición del programa, que está recorriendo la geografía provincial “para poñer en valor a importancia de xuntarnos, de tecer lazos e xerar espazos de encontro para impulsar o avance desta provincia extraordinaria”.

“Compromiso”

El diputado provincial definió +Convivir como “unha tarde única de convivencia, aprendizaxe e diversión” con la que agradecer “o voso compromiso e a vosa implicación para dinamizar a vida social e cultural” de la localidad, y que va en la línea de ayudas como Provincia Comunitaria, +Aqua o +Novaqua. Durante esta jornada lúdica en el pabellón de Xil también hubo tiempo para el aprendizaje. Así, se desarrolló una charla sobre primeros auxilios de la mano de Iago López; un taller de risoterapia a cargo de Mónica Nuevas y una actividad de Zumba. Se completó la sesión con una merienda dinamizada con música de un DJ.

La tercera edición de +Convivir arrancó en septiembre en Cangas de Morrazo y tras su paso por Poio, As Neves, Marín, Agolada, Ponteareas, A Estrada y Meaño continuará las próximas semanas en Vilaboa, Salvaterra de Miño y Valga.

En las dos anteriores ediciones de esta iniciativa de la Diputación participaron un total de más de 10.000 personas.