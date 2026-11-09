El bipartito de A Illa interpreta una moción del PP como una trampa para intentar favorecer a Vilanova

Suárez durante una invertención plenaria, con Cañón al fondo | Mónica Ferreirós

El gobierno de A Illa de Arousa mostró durante el Pleno su firme negativa a contribuir a financiar parte del coste de la futura tubería de saneamiento entre Vilanova y Cambados. El PP y el concejal no adscrito, Matías Cañón, presentaron una moción que solicitaba “colaboración da Mancomunidade do Salnés na obra de saneamento da Illa”. No obstante, fue entendida en todo momento por el gobierno como una forma de intentar legitimar que los concellos paguen obras de saneamiento de otros a través de la entidad comarcal.

Y, por ello, tanto PSOE como BNG vieron aquí una intención de buscar favorecer la financiación de la tubería de saneamiento entre Vilanova y Cambados, por lo que la propuesta fue rechazada por el bipartito.

Los conservadores argumentaron que la Mancomunidade va a asumir el coste de la nueva tubería de abastecimiento de agua a O Grove. Que lo asuma la entidad comarcal, supone que debe aportar dinero para esa obra cada uno de los nueve concellos que la integran, incluido el de A Illa.

Por ello, consideran que si los nueve ayuntamientos financian la obra de uno, debe ser así en todos los casos, apoyando también la financiación de la tubería de Vilanova a Cambados. Y, como contrapartida a favor para A Illa, parte del coste de las obras de mejora del saneamiento pactadas entre Augas de Galicia y el Ayuntamiento insular. “Nós só colaboramos cos demais, se os demais colaboran con nós”, sintetizó Cañon.

Competencias y fines

La propuesta tuvo una dura reprimenda desde la izquierda. El teniente de alcalde, el nacionalista Manuel Suárez, acusó al PP de hacer una lectura interesada de los estatutos de la entidad supramunicipal. “Non é o mesmo competencias que fins da Mancomunidade”. Y, en consecuencia, no habría el mismo grado de obligación de los concellos a respecto de una obra de abastecimiento que de otra de saneamiento.

Así lo defendió también el alcalde, el socialista Luis Arosa, que fue todavía más directo al señalar que la entidad titular de la red de abastecimiento es la Mancomunidade. Pero no la de las redes de saneamiento. “Se mañá rompe a tubería da auga debaixo da ponte de A Illa, tería que afrontalo a Mancomunidade. Porque é a titular desa tubería”. “Nós non imos deixar de pagar aquilo no que a Mancomunidade é competente”, en referencia a la conducción de abastecimiento de O Grove.

Otra cosa es el saneamiento, donde la recogida de residuales sería un posible “fin” de la Mancomunidade, pero no una competencia. Admitir que ambas son equivalentes sería aceptar que “desde mañá, todos os concellos teriamos que pagar calquera obra de saneamento que queira facer cada un dos nove concellos”, advirtió. Arosa recordó, además, que compartir el gasto en el abastecimiento “foi o inicio da Mancomunidade”. “Pero a rede de saneamento, cada un que pague a súa”.

Suárez acusó directamente al PP de “facer seguidismo” a su partido al dictado de los intereses de Vilanova y de su alcalde, el popular Gonzalo Durán.

Y, aunque Cañón insistió en que “a base desta moción non é o colector de Vilanova”, para Suárez estaba claro que sí lo era. “Como tal vez se notaba moito”, ironizó, los acusó de plantear una moción en la que piden “que paguen tamén o noso”. Pero insistió: “Non son un problema dos veciños da Arousa os problemas de Vilanova”.