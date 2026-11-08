Los Caminos que cruzan la comarca despiertan el interés turístico en Londres

El stand provincial en esta feria sectorial | cedida

La Diputación registró en la feria World Travel Market de Londres, en la que participó por segundo año consecutivo con un stand propio, una elevada demanda de información sobre las rutas hacia Compostela que recorren la provincia, entre ellas, las que atraviesan la comarca de O Salnés.

La directora de Turismo Rías Baixas, Romina Fernández, destacó que los castillos y la Ruta de la Camelia, con presencia también en Arousa, despertaron también el interés del mercado británico, fundamental para la institución por tratarse de un público que viaja fuera de temporada alta.

Reuniones con el sector

A lo largo de las jornadas de feria, en la que también participó la Xunta de Galicia, el Clúster de Turismo, representantes de entidades turísticas de la provincia de Pontevedra y más de 23 empresas gallegas, Fernández mantuvo reuniones con agencias de viajes, turoperadores y medios de comunicación, así como guías turísticos y escritores de libros de viajes.

En las reuniones se detectó el elevado interés en los caminos que atraviesan la provincia hacia Santiago, tanto por las diferentes rutas jacobeas como el Camino Portugués, el Camino Portugués por la Costa, el Camino de Invierno o la Vía de la Plata, además de por los itinerarios alternativos de peregrinación, entre los que destacan la Variante Espiritual del Camino Portugués, la Ruta del Padre Sarmiento —ambas en O Salnés— o la Ruta de Ignacio Taverneiro, más al interior de la provincia. Además, el mostrador de Turismo Rías Baixas fue visitado por la embajadora de España y la secretaria de Estado de Turismo.