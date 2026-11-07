Vilanova incorpora un nuevo vehículo patrulla eléctrico para su Policía Local

La recepción del coche, estos días | cedida

Vilanova La Policía Local de Vilanova de Arousa incorpora un nuevo vehículo patrulla eléctrico a su flota. La adquisición supuso una inversión de 52.000 euros, financiado con aportaciones de la Xunta de Galicia y de la Diputación de Pontevedra. Así, 32.000 euros proceden de una aportación con cargo al Fondo de Compensación Ambiental de 2026, mientras que los 20.000 euros restantes fueron financiados por la institución provincial.

El alcalde, Gonzalo Durán, acompañado por las concejalas de Urbanismo y de Servicios Sociales, Nuria Morgade y Ana Carballa; así como por el jefe de la Policía Local, Diego Díaz, y otros miembros del Cuerpo, presentaron el nuevo coche patrulla que se incorpora al equipo municipal.

El alcalde destacó que todos los coches utilizados por la Policía Local desde hace ocho años son “eléctricos puros, no híbridos, por lo que no consumen combustibles fósiles ni producen emisiones de dióxido de carbono durante su utilización”. Entre las novedades del vehículo destaca también la incorporación de un desfibrilador externo automático.