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Meaño

Meaño inicia la construcción el último tramo pendiente de la Senda do Mar en Dena

Con esta actuación, todo el litoral del municipio quedará comunicado a través de un itinerario peatonal

D. A.
07/11/2026 20:04
Un tramo de este itinerario
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El Concello de Meaño inicia la construcción del último tramo que quedaba pendiente de la Senda do Mar a su paso por la parroquia de Dena, en Seixiños.

El alcalde, Carlos Viáitez, indica que con esta actuación, todo el litoral meañés quedará comunicado a través de un itinerario peatonal continuo.

Esta nueva infraestructura permitirá conectar los diferentes espacios del litoral de Meaño, “ofrecendo aos veciños e visitantes un percorrido para gozar da bonita paisaxe, do entorno natural e do importante patrimonio da zona, ao tempo que se favorece a mobilidade peonil e o turismo sostible”.

Cabe destacar que por este itinerario discurren también el Camino del Litoral de la Xunta de Galicia y la Ruta del Padre Sarmiento, por lo que la actuación contribuye a reforzar la conexión de Meaño con estas rutas de interés turístico y cultural.

Financiación

La ejecución, así como la financiación de los trabajos corre a cargo de la Xunta de Galicia, dentro de las actuaciones destinadas a la mejora y puesta en valor del litoral gallego.

Con la finalización de este último tramo, Meaño contará con una senda que permitirá recorrer y conectar todo su litoral, “consolidando un espazo para o paseo, o lecer e o desfrute da riqueza paisaxística e natural do municipio”, tal y como detalló el primer edil meañés a través de las redes sociales.

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