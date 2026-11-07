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A Illa

Matthew Wright para su vuelta al mundo desde A Illa por una infección

D. A.
07/11/2026 20:51
El aventurero australiano, Matthew Wright, en el barco con el que dará la vuelta al mundo desde A Illa
El aventurero australiano, Matthew Wright, en el barco con el que da la vuelta al mundo desde A Illa
Aitana Vidal
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El médico Matthew Wright se ha visto obligado a interrumpir su vuelta al mundo en solitario en barco con salida de A Illa, debido a una infección.

Al parecer, sufrió hace días una herida en un brazo y, a pesar de estar tratándola con los antibióticos disponibles a bordo, la infección se agravó, por lo que  se dirigía hacia la Ciudad del Cabo, para realizar una parada y recibir asistencia médica, para evitar más complicaciones.

La decisión la tomó tras utilizar todos los recursos médicos disponibles en su embarcación.

Aunque todavía habrá que ver próximas novedades, el navegante habla de una “parada” y no de una suspensión en su aventura, que comenzó el 30 de agosto en O Xufre.

Matthew Wright momentos antes de la salida

Matthew Wright emprende desde A Illa ocho meses de vuelta al mundo, él solo y sin escalas

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