Matthew Wright para su vuelta al mundo desde A Illa por una infección

El aventurero australiano, Matthew Wright, en el barco con el que da la vuelta al mundo desde A Illa Aitana Vidal

El médico Matthew Wright se ha visto obligado a interrumpir su vuelta al mundo en solitario en barco con salida de A Illa, debido a una infección.

Al parecer, sufrió hace días una herida en un brazo y, a pesar de estar tratándola con los antibióticos disponibles a bordo, la infección se agravó, por lo que se dirigía hacia la Ciudad del Cabo, para realizar una parada y recibir asistencia médica, para evitar más complicaciones.

La decisión la tomó tras utilizar todos los recursos médicos disponibles en su embarcación.

Aunque todavía habrá que ver próximas novedades, el navegante habla de una “parada” y no de una suspensión en su aventura, que comenzó el 30 de agosto en O Xufre.