Los siete colectivos contra la represa del Umia presentan mociones en cinco concellos

Una peregrina camina por encima de la polémica estructura en medio del río Umia, en Ribadumia | Gonzalo Salgado

Un total de siete colectivos y entidades presentan mociones para su debate en cinco concellos de O Salnés contra la polémica represa instalada en el río Umia a su paso por Cabanelas (Ribadumia), pidiendo su retirada. “Queremos que a nivel local se tomen as medidas oportunas encamiñadas cara a retirada da represa de Cabanelas no río Umia e axudar así a restablecer o seu equilibrio ambiental”, valoran los promotores.

Se trata del Colectivo Ecoloxista do Salnés (CES), la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa (PDRA), Adega, la Asociación de Veciños de Oubiña San Vicente, la Sociedade Galega de Historia Natural, Galicia Ambiental y SEO-Pontevedra, entidades que ya habían manifestado su rechazo a esta estructura y apoyado varias acciones, como una concentración en la localidad.

Las mociones fueron presentadas para su debate en los plenarios de Cambados, Vilagarcía, Vilanova, Meaño y Meis. El de Ribadumia debatió en fecha reciente un texto similar presentado por PSOE y Somos en la oposición, que no salió adelante al no apoyarlo el gobierno local, con mayoría absoluta.

De momento, estos colectivos conocen ya que la moción se debatirá próximamente en el Pleno de este mes en Cambados.

“Agardamos que os grupos políticos municipais dos concellos onde presentamos a nosa proposta de moción leven a pleno este debate e tomen as medidas oportunas para salvagardar ao noso río”. Además, lamentan que el gobierno de Ribadumia se posicionase en contra y animan al ejecutivo “a levar a cabo estas propostas, especialmente o desmantelamento da represa”.