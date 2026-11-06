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Ribadumia

El gobierno defiende el cambio en Cabanelas: “Non regulariza a nave”

Defiende que la modificación no otorga por sí misma legalidad a la construcción que señala la oposición

Beni Yáñez
06/11/2026 22:00
La Corporación, aquí en una imagen de archivo, votó esta semana la aprobación inicial de la modificación puntual |
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El gobierno local de Ribadumia salió al paso hoy de las críticas de la oposición de PSOE y Somos tras la autorización esta semana en Pleno de la aprobación inicial de la modificación puntual número 5 del PXOM. Se trata de un cambio urbanístico en el polígono de Cabanelas que, desde el equipo de David Castro, reafirman “non regulariza” la controvertida nave fuera de ordenación sobre la que la Axencia de Protección á Legalidade Urbanística (APLU) dictó en su día una orden demolición.

Desde ejecutivo municipal reiteran que uno de los aspectos que articula esta modificación ahora en trámite es una ampliación de suelo del parque empresarial, convirtiendo en suelo industrial terrenos que ahora no lo son. En parte de este suelo se levanta la nave fuera de ordenación que señala la oposición, pero desde el gobierno subrayan que el cambio urbanístico “non regulariza” esta construcción.

“É posible, incluso, que non poda regularizarse”, adelantan fuentes del gobierno local. En cualquier caso, insisten en que la modificación urbanística no supone un proceso de legalización automático, ya que la empresa responsable de la nave tendría que cumplir más requerimientos y observar otros aspectos, por ejemplo, las alineaciones.

Cambio a nivel general

A mayores, el equipo de Castro deja claro que no se trata de un cambio urbanístico para esta nave en concreto. Al contrario, defienden que la modificación supone mejoras importantes para todo el polígono, como ya había argumentado el alcalde en Pleno, incluyendo ampliación de suelo industrial, mejora de alineaciones, una base de datos planimétrica más precisa y una mejora de viales de comunicación, entre otros aspectos.

La oposición, sin embargo, sigue señalando como principal punto de discrepancia esta nave en cuestión y tanto PSOE como Somos llegaron a plantear en Pleno separar esta cuestión del resto de pormenores que contempla la modificación urbanística, en tanto no se aclarase la situación de la construcción en particular.

En todo caso, el Pleno autorizó por mayoría la aprobación inicial del documento urbanístico que presentó el gobierno, que amparó además su redacción en el cumplimiento de informes técnicos, jurídicos y ambientales y que seguirá además un nuevo periodo de alegaciones.

Ribadumia da nueva aprobación inicial al controvertido cambio urbanístico en el polígono de Cabanelas

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