Ribadumia da nueva aprobación inicial al controvertido cambio urbanístico en el polígono de Cabanelas

La Corporación, en una imagen de archivo, durante un debate plenario anterior | Gonzalo Salgado

El Pleno de Ribadumia sacó adelante esta semana una nueva aprobación inicial para la modificación puntual número 5 del PXOM. Se trata de aquel cambio urbanístico que quiere ampliar el suelo del polígono industrial de Cabanelas, mejorar varios aspectos de su normativa y también regularizar una nave señalada desde hace años por la propia Axencia de Protección da Legalidade Urbanística. La propia APLU, de hecho, había solicitado su demolición.

Como cabía esperar, el PSOE y Somos Ribadumia votaron en contra de esta modificación, expresando de nuevo sus portavoces las dudas que mantienen sobre lo que consideran un proceso de “legalización” para esta nave señalada como irregular. El BNG se abstuvo en la votación, que finalmente salió adelante gracias a los votos de la mayoría absoluta del PP y también del edil de Xuntos, ahora ya integrado en el mismo grupo de gobierno.

Las posiciones

El portavoz de esta última fuerza, Ramiro, Lorenzo, defendió de hecho su posición, al indicar que esta nueva aprobación inicial recoge también las alegaciones que Xuntos había emitido al procedimiento anterior.

Sin embargo, desde PSOE y Somos afearon un “quinto intento” del gobierno local de volver a plantear esta aprobación, varios años después. También que el ejecutivo dejase decaer la aprobación iniciada hace años, “coas alegacións da oposición e da veciñanza sen responder”, lamentó la formación de Sergio Soutelo.

Para el grupo del socialista Javier Mougán, el trámite y el gobierno local dejan igualmente “sen esclarecer a situación dunha nave sobre a que a APLU ditou unha orde de demolición en xaneiro de 2023”. Por eso, argumentó que “non se pode converter unha ilegalidade urbanística anterior nunha suposta razón de interese xeral para cambiar as normas”. Tanto PSOE como Somos llegaron a plantear, sin éxito, la posibilidad de “separar a parte da ampliación cuestionada e avanzar nas restantes modificacións que puidesen contar con acordo”, sintetizó el grupo de Soutelo.

Desde el gobierno local, el alcalde, David Castro, subrayó que este procedimiento “non legaliza” sino que, en todo caso, “regulariza” la situación urbanística de facto. Además, insistió en que cuenta con “todos os informes técnicos e xurídicos” necesarios favorables, habiendo superando también la tramitación ambiental y paisajística.

Por ello, pidió “amplitude de miras” a la oposición. “É unha modificación que axuda, non a un caso concreto, senón a todo o polígono e a moitas empresas”. Defendió que es necesaria la ampliación del ámbito industrial para poder atender “a amplia demanda deste tipo de solo”, con una ocupación del 82% del parque. También porque el movimiento supone “evitar a proliferación de instalacións noutro tipo de chans”. Además, se mejora el trazo de viales y alineaciones, con una base cartográfica más precisa, entre otras medidas. Es, en definitiva, una medida de “mellora da actividade económica” que contribuirá a la “creación de emprego”. “O planeamento debe ser unha ferramenta” para estos fines “e non un obstáculo”, señaló el regidor popular a la Corporación.

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