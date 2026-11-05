Avalan el despido de una cuidadora que obtuvo un préstamo de una mujer con demencia

La sentencia es de la Sección Primera de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, en la imagen

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ratifica como procedente el despido disciplinario de una cuidadora que atendía interna a una mujer en su domicilio en Vilanova. Según recoge la carta de despido, la mujer que recibía los cuidados fue diagnosticada con deterioro cognitivo “en rango de demencia leve-demorada”. Y en tal circunstancia, la cuidadora habría convenido con ella obtener un préstamo de 5.000 euros.

La cuidadora era quien se encargaba de “las gestiones bancarias y actividades de cajero” y consta una transferencia de aquella cantidad hacia una cuenta de esta empleada. La sentencia señala que “en ningún momento se informó a los sobrinos de la demandada de la retirada de efectivo”. Por ello, tanto en la carta de despido como en la ratificación judicial de este como procedente, se justifica el cese disciplinario por la “trasgresión de la buena fe contractual y el abuso de confianza”.

La defensa de la cuidadora recurrió, solicitando que el despido fuese declarado como improcedente. Planteó modificar los hechos considerados probados añadiendo que “no consta en la documental médica” que “la empleadora tuviese anulada su capacidad cognitiva o volitiva, ni que careciese de aptitud para prestar consentimiento respecto de una transferencia bancaria”.

Sin embargo, el tribunal rechaza el argumento: “Se pretende adicionar al hecho probado valoraciones argumentativas y de contenido negativo impropias de un hecho probado”. Tampoco prosperó el argumento de que la empleada se hubiera comprometido “a la devolución” de los 5.000 euros. Para el tribunal, que el dinero “se hubiera conseguido en ‘concepto de préstamo’ ”, “no permite considerar el efectivo consentimiento y voluntad de la empleadora”, al subrayar que “está diagnosticada de deterioro cognitivo”. “Además, en ningún momento se informó a los sobrinos de la demandada de la retirada de efectivo”, añaden.

Contra esta sentencia todavía cabe recurso. Y se señala que hay una denuncia interpuesta ante la Guardia Civil, ratificada ante un juzgado de Vilagarcía, por si podría haberse cometido un delito de estafa.