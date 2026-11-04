Ribadumia completa la dotación de nuevo equipamiento en el campo de fútbol de A Bouza

Parte del renovado material instalado en este terreno de juego | cedida

El Concello de Ribadumia da por completada una dotación de nuevo equipamiento para el campo de fútbol de A Bouza. Se trata de un nuevo videomarcador led y dos banquillos, para los equipos local y visitante, tras los trabajos de renovación de su equipamiento.

Los nuevos elementos se estrenaron ya este fin de semana durante los encuentros disputados en las instalaciones, que también incorporan un sistema de megafonía renovado, con nuevos altavoces y equipos de audio.

La intervención incluyó la retirada del antiguo marcador, la colocación de la nueva pantalla y la adaptación de la instalación eléctrica para su funcionamiento. También se realizaron los trabajos necesarios para la gestión de los residuos generados durante la ejecución del proyecto.

En total, la actuación contó con un presupuesto de 47.917,67 euros y está financiada en un 70% mediante una subvención de la Xunta de Galicia, por un importe de 33.542,37 euros.

Estas tareas se enmarcan en el trabajo que desarrolla el Ayuntamiento de Ribadumia para mantener y poner al día los espacios municipales destinados a la práctica deportiva y a las distintas actividades que acogen, valoran desde el gobierno de David Castro.