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Diario de Arousa

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Meis

Meis completa la rehabilitación del cruceiro da Lomba y cambia unos metros su emplazamiento

El cambio se debe a que aparecieron dos escalones soterrados y también se mejora la seguridad vial

Beni Yáñez
04/11/2026 21:00
El elemento patrimonial, en su nueva ubicación |
El elemento patrimonial, en su nueva ubicación |
Concello
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El Concello de Meis ha concluido la actuación de rehabilitación del cruceiro de A Lomba, en Nogueira, una ejecución que contó con un presupuesto aproximado de 10.000 euros. Las obras no solo contemplaron la recuperación del elemento, que había sido dañado y movidas algunas de sus piezas por el impacto de algún vehículo agrícola hace unos años. También supusieron un cambio en su emplazamiento, desplazándolo unos metros.

Asi lo explicó la alcaldesa de Meis, la socialista Marta Giráldez, que detalló que durante los trabajos de reconstrucción de este elemento patrimonial aparecieron dos escalones que estaban soterrados, lo que motivó el movimiento de la base.

En su actual emplazamiento, solo unos metros más hacia un margen del vial, se consigue además ahora dar más espacio al paso de vehículos, reduciendo el riesgo de accidentes o de que alguno pueda acabar causando daños otra vez sobre el propio crucero.

A través del GDR

La financiación para esta obra corrió a cargo, fundamentalmente, de una ayuda del GDR (Grupo de Desarrollo Rural), que aportó el 75% de los 10.000 euros totales. El resto del importe lo asumió el propio Ayuntamiento meisino.

La regidora recordó que “nos últimos anos, grazas ás axudas do GDR, puidemos recuperar importantes elementos do noso concello. Primeiro construímos o centro social de San Martiño, no que houbo unha axuda importante do GDR. Posteriormente, o lavadoiro de Vilanoviña, na parroquia de Paradela. Despois, o peto de ánimas tamén na parroquia de Paradela, e este último ano, 2025-2026, o coñecido cruceiro da Lomba”.

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