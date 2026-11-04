La nueva comisión de Vilanova organiza una fiesta de fin de año con música y chocolatada

Cabezas de cartel de esta programación | cedida

La nueva comisión de fiestas patronales de San Cipriano de Vilanvoa de Arousa organiza una celebración con seis horas de música, cuatro actuaciones y un ambiente festivo para dar la bienvenida al nuevo año. La cita se celebrará después de las uvas de esta Nochevieja, en el pabellón multiusos de la localidad.

La iniciativa nace de una comisión de fiestas de reciente creación que, tras asumir la organización de las fiestas patronales, continúa impulsando nuevas actividades con el objetivo de “dinamizar la vida social y festiva del municipio, fomentar la participación vecinal y recuperar el ambiente de celebración en Vilanova”, vlaoran desde el colectivo promotor.

El cartel de actuaciones

La fiesta comenzará a la una de la madrugada y se prolongará hasta las 7 de la mañana, con una programación musical que reunirá a varios artistas y DJ. Así, el encargado de abrir la noche será DJ Dieguiño, de 1 a 2:30 horas, seguido de DJ Hugo Martínez, que actuará hasta las 4 horas. A continuación, llegará Fiesta Caserío, con Santi Matalobos y Sergio Crespo, que animarán al público hasta las 5:30 horas.

El broche final correrá a cargo de DJ Borja Solla, encargado de despedir la celebración a las 7 de la mañana. A partir de esa hora, la entrada será libre y habrá servicio de chocolate con churros.

Otra de las novedades de esta fiesta es el adelanto de la venta de entradas al sábado 7 de noviembre, una decisión adoptada tras consultar a sus seguidores mediante encuestas en las redes sociales y “comprobar el interés despertado por la celebración”.

De esta manera, los tiques podrán adquirirse a través de los miembros de la comisión de fiestas y en diferentes establecimientos colaboradores de Vilanova y alrededores que la comisión anunciará en sus redes sociales.

Donativo con consumición

La organización, además, ha establecido un donativo anticipado de 10 euros, con una consumición incluida, mientras que en el propio pabellón, el día de la celebración, será de 15 euros, también con consumición. Los menores de 12 años podrán acceder gratuitamente. Además de las actuaciones musicales, el recinto contará con barra y guardarropa, entre otros servicios destinados a facilitar la comodidad de los asistentes.

Desde el colectivo promotor valoran que “esta celebración representa mucho más que una fiesta de Nochevieja. Se trata de una apuesta por seguir creando iniciativas que permitan reunir a diferentes generaciones, impulsar la actividad local y ofrecer nuevas alternativas de ocio en el municipio”.

Quieren, así, “comenzar 2027 con música, alegría y un ambiente de convivencia, demostrando que la implicación vecinal sigue siendo fundamental para mantener vivas las tradiciones y promover nuevas celebraciones”.