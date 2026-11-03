Vilanova acabará con las goteras del pabellón con una sobrecubierta

Parte del gobierno local, durante la visita a la obra | cedida

El Concello de Vilanova inició los trabajos para modernizar la cubierta del pabellón-multiusos. Así lo anunciaron hoy, detallando una actuación financiada por la Xunta de Galicia con una inversión de 150.000 euros, que permitirá solucionar los problemas de filtraciones y condensación mediante la instalación de una nueva cobertura metálica complementaria al tejado existente.

La aportación para realizar los trabajos se encuentra en el marco de la convocatoria destinada a proyectos estratégicos del fondo adicional del llamado Fondo de Cooperación Local de la Xunta, que aportó 290.619 euros para tres actuaciones: mejora de los campos de fútbol de Monte de A Lomba (San Miguel de Deiro) y Monte Redondo (Caleiro) y esta renovación de la cubierta del pabellón.

La obra en concreto instalará una nueva chapa de cubrimiento sobre el tejado actual formando una cámara de aire ventilada. La edificación objeto de la intervención tiene varias décadas de antigüedad y desde su construcción se fueron realizando diversos trabajos que consistieron en pequeñas ampliaciones y reformas. Ahora para llevar a cabo la mejora de esta instalación deportiva y de ocio municipal, las actuaciones se ejecutarán en los 2.357,43 metros cuadrados de cubierta existentes.

La cobertura nueva será perfilada de acero y con resistencia a la corrosión para ambientes marítimos, que se instalará sobre rastreles metálicos de acero galvanizado, formando una cámara de aire ventilada.

Antes de las lluvias

El alcalde, Gonzalo Durán, junto con el diputado provincial y concejal de Cultura, Javier Tourís y las concejalas de Mantenimiento de Instalaciones Municipales y de Urbanismo, Eliana Vidal y Nuria Morgade, se acercaron al edificio esta semana para comprobar el avance de los trabajos.

El regidor explicó que esta obra forma parte de las acciones de mejora de infraestructuras deportivas municipales, modernización y reparación que se están realizando en colaboración con la Xunta y la Diputación de Pontevedra, en una actuación que supone “la tercera fase después de los trabajos realizadas nos tapetes de los campos de fútbol de las parroquias de San Miguel y de Corón”.

El gobierno local espera que las obras estén terminadas antes de que comience la temporada de lluvias, aspecto en el que se mantienen buenas expectativas, dado que se está avanzando “muy rápido”. Concluida la obra, se espera que desaparezcan por completo los problemas de goteras y humedad.