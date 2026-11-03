Ribadumia formará al alumnado de cuarto de ESO contra las agresiones sexuales

El alcalde, David Castro, presidió el acto para desgranar el programa | M. Ferreirós

El Concello de Ribadumia acogió hoy el acto de presentación de la programación de actividades organizada con motivo de 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que reunirá a lo largo del mes diferentes propuestas culturales, educativas y divulgativas dirigidas a distintos públicos. Durante el acto también se colocó el lazo negro en el balcón de la Casa del Concello, “como símbolo de lembranza das vítimas e de rexeitamento da violencia contra as mulleres”, valoran desde la entidad local.

El alcalde, David Castro, presidió en el evento en el que se desgranó la relación de actos. Así, la programación comenzará el domingo 8 de noviembre, con la proyección de la película ‘Bodegón con fantasmas’, en el Auditorio de Ribadumia, a las 19 horas, dentro del IX Ciclo Nacional de Cine y Mujeres Rurales.

El miércoles 18 será turno de la presentación de la campaña del CIM sobre el 25-N en la sala Pitusa Cabanillas, en Cambados. Ya el domingo 22, el auditorio acogerá a las 19 horas el monólogo ‘Enredada’, de la artista Leti de la Taberna. Por su parte, el martes 24 de noviembre se celebrará en el CPI Julia Becerra Malvar una charla sobre agresiones sexuales, organizada por la Consellería de Política Social e Igualdade de la Xunta de Galicia y dirigida al alumnado de cuarto curso de la ESO.

La programación culminará el propio 25 de noviembre, con la lectura del manifiesto institucional en la plaza del Ayuntamiento, a las 12 del mediodía.

Con esta programación, el Concello se suma así a la conmemoración del 25N, “reafirmando o seu rexeitamento a calquera forma de violencia e lembrando a importancia de seguir traballando na súa prevención. As actividades previstas buscan achegar a reflexión e a sensibilización a distintos públicos, así como poñer en valor a educación en igualdade, o respecto e a convivencia como ferramentas fundamentais para avanzar cara a unha sociedade libre de violencia”, concluyen.