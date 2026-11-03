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Diario de Arousa

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Vilanova

El vial de la iglesia de Caleiro tendrá una senda peatonal nueva

D. A.
03/11/2026 20:16
Una vista del templo de este entorno
Una vista del templo de este entorno
| Gonzalo Salgado
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La Diputación de Pontevedra ha sacado a licitación las obras que permitirán mejorar la movilidad peatonal en la EP-9704 en el tramo de la iglesia de Caleiro, en Vilanova de Arousa, por un importe de más de 80.000 euros.

Se trata de unos trabajos cofinanciados por la institución provincial y el Ayuntamiento, a través de un convenio de colaboración, por lo que la Diputación aporta el 80% mientras que el Concello se encarga del 20% restante y, además, del coste de las expropiaciones necesarias para llevar a cabo el proyecto.

Itinerario peatonal

Las obras se desarrollarán en un tramo de 100 metros en el que se pretende crear un itinerario peatonal, de ancho variable y mínimo de 2,5 metros, con un pavimento de 15 centímetros de hormigón.

Se ejecutará además una nueva red de drenaje, se instalará la canalización soterrada para el alumbrado público y se renovará la capa de rodadura de la calzada. Por último, se renovará la señalización en el trecho afectado y se habilitará una zona de aparcamiento en línea.

Gracias a este nuevo itinerario peatonal, se conectarán los dos tramos de acera ya existentes en ambos extremos del vial. De este modo se le dará continuidad al tránsito a pie, mejorando la seguridad en el punto.

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