A Illa lanza su programa del 25-N con formación, memoria, participación y sensibilización

Un acto de la anterior edición en A Illa | Mónica Ferreirós

La Concellería de Educación e Igualdade de A Illa presentó hoy la programación del 25-N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, con una propuesta que combina formación, sensibilización, participación comunitaria y recuperación de la memoria feminista. Bajo el lema ‘Tolas, bruxas... insubmisas! 25N contra as violencias machistas’, las actividades se extienden durante los meses de octubre, noviembre y diciembre y abordan diferentes dimensiones de la desigualdad y de las violencias machistas.

Según explican desde el Concello, una parte importante de la programación se desarrolla en colaboración con la empresa Anacos Educativos.

Talleres y otros actos

Entre las actividades se encuentra ‘A peza que son’, un taller para mujeres centrado en la prevención de las violencias machistas y en la promoción del autocuidado, que comenzó en octubre y continuará hasta diciembre. ‘Na casa tamén’ es una escuela de familias que busca promover la corresponsabilidad y la educación en igualdad en el ámbito doméstico, con sesiones los días 20 y 27 de noviembre y 4 de diciembre. Por su parte, ‘En chave de coidados’, los sábados 14 y 21 de noviembre, propone dinámicas prácticas y conversaciones sobre el reparto de las tareas, del tiempo y de las responsabilidades, incluyendo un desayuno compartido.

Completa este bloque ‘Arquitectura no tempo’, una propuesta de jornadas participativas e intervención artística alrededor de las masculinidades igualitarias y corresponsables, en noviembre.

También organizará la andadura comunitaria ‘As rúas tamén son nosas’, prevista para el domingo 22 de noviembre, con salida y llegada en la plaza del Concello. La actividad reivindicará el derecho de las mujeres a ocupar el espacio público y culminará con la colocación de una pancarta.

El día central

El propio 25 de noviembre, a las 12:30 horas, se celebrará frente al Consistorio el acto central, con la Comunidad Educativa, lectura de manifiesto y exposición colectiva. Habrá además un encendido violeta.

A las 19 horas, en las Casas Modernistas, se desarrollará ‘Cheas de vida’, un encuentro conducido por Susana Martínez y Thais Núñez, impulsoras de DaMan, un proyecto de acompañamiento emocional. La actividad, dirigida a mujeres adultas, propone compartir experiencias.

La programación continuará el 26 en el Multiusos, con la mesa redonda ‘Violencia machista e franquismo’, dedicada a la memoria de las mujeres represaliadas durante la Guerra Civil y la dictadura. El encuentro reunirá a Susana Sánchez Aríns, Lola Varela y Montse Fajardo, tres voces en la literatura, en la investigación y en la recuperación de la memoria de las mujeres, moderado por Mila Bouzón, docente vinculada a movimientos asociativos de Memoria Histórica.