Vilanova estrena su Paseo Literario y lee ‘Tirano Banderas’ en el centenario de su publicación

El acto inaugural del tramo de senda dedicado a figuras literarias de la localidad | Mónica Ferreirós

El Concello de Vilanova inició hoy los actos de la Semana da Cultura, en honor a Valle-Inclán, después de posponerlos en señal de duelo por las víctimas del accidente ferroviario de Urda. El evento de este año celebra los 160 del nacimiento del dramaturgo en la localidad y también el centenario de su obra ‘Tirano Banderas’.

Finalmente, la tradicional ofrenda floral ante el conjunto escultórico del autor se realizó en privado, mientras que esta mañana tuvo lugar la lectura pública de fragmentos de la obra recordada en esta edición. Pasaron ante el atril alumnos del CEIP Julio Camba, IES A Basella y Faro de las Lúas y también autoridades, encabezadas por el alcalde, Gonzalo Durán; el diputado provincial y concejal de Cultura, Javier Tourís, además de la edil de Urbanismo, Nuria Morgade, y el cronista oficial de Vilanova, Benito Leiro.

La comitiva se trasladó después hasta el paseo marítimo para la presentación del nuevo Paseo Literario, a la que se unieron el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Pablo Fernández, y el presidente de la Asociación Amigos de Valle-Inclán, José María Paz Gago.

Nuevo paseo

Este Paseo Literario convierte un tramo del paseo marítimo en un homenaje a cuatro figuras de las letras, dos parejas de hermanos vinculadas a la localidad: Ramón María del Valle-Inclán, Julio Camba, Francisco Camba y Carlos del Valle-Inclán. “El nuevo espacio cuenta inicialmente con ocho placas de bronce en homenaje a estos escritores, pero con la intención de incorporar cada año nuevos autores”, explican desde el Concello.

El regidor destacó que este paseo, concebido como un espacio cultural, es el “primer homenaje conjunto a los escritores de la villa”, y avanzó que la iniciativa nace con la voluntad de seguir ampliando el reconocimiento a otras figuras de las letras vinculadas a Vilanova. Por su parte, Javier Tourís incidió en la satisfacción del Ayuntamiento y del departamento de Cultura tras hacer realidad este primer tramo del paseo y se comprometió a “seguir trabajando en la promoción cultural a través de las figuras de los hermanos Valle-Inclán y Camba”. Benito Leiro, cronista oficial y precursor del paseo, calificó la jornada de “día histórico” considerando este como primer paso hacia consecución de un objetivo más ambicioso: el reconocimiento oficial de Vilanova como “Villa Literaria”.

Villa literaria

Defendió que la localidad merece esa distinción no solo por la relevancia de los escritores aquí nacidos, sino también por las relaciones históricas. Leiro apuntó también a la posibilidad de que, en un futuro, “el casco histórico de la villa sea reconocido como conjunto histórico-literario”.