Tope a las rentas, prórrogas e IVA turístico: las claves de los nuevos decretos de vivienda

Los propietarios ya no pueden repercutir al inquilino el IBI ni los gastos de gestión inmobiliaria, ni tampoco exigirle un seguro de impago Cedida Inter Asesoría

El 29 de septiembre, tras el desahucio de Maricarmen y las protestas que el mismo motivó, el Consejo de Ministros aprobó de manera urgente dos decretos con medidas extraordinarias en materia de vivienda. El Pleno los rechazó tres días después.

A raíz de ello, el 5 de octubre se convocaron elecciones generales y, al día siguiente, el Gobierno aprobó de nuevo las medidas mediante la promulgación del Real Decreto-ley 29/2026 y del Real Decreto-ley 28/2026.

Esta situación ha generado enormes dudas y confusiones derivadas de la convulsión normativa, por lo que, a lo largo de estas líneas, intentaremos desgranar los puntos clave de cada norma y su situación actual:

Rentas congeladas por encima del índice

El RDL 29/2026 señala que, hasta el 31 de diciembre de 2027, la renta no podrá subir en la actualización anual si ya supera el límite del índice de referencia de precios (se consulta en la aplicación “SERPAVI”). Si está por debajo, se aplicará lo pactado en el contrato y, a falta de pacto, un máximo del 2 %.

Por otra parte, aquellos inquilinos con contrato vigente que termine antes del 31 de diciembre de 2028, podrán pedir una prórroga extraordinaria de hasta dos años, siempre que estén al corriente de pago y lo hayan estado durante los ocho meses anteriores, todo ello sin prejuicio de una necesidad acreditada de uso de la vivienda por parte del propietario. Además, las prórrogas pedidas con el decreto de marzo se consideran vigentes y válidas.

Contratos de temporada y habitaciones

El decreto reforma también la Ley de Arrendamientos Urbanos. Los contratos de temporada deberán tener una causa real y acreditable y durar entre 31 días y 12 meses. Si no cumplen esos requisitos, o si se encadenan más de dos contratos entre las mismas partes sobre la misma vivienda, se considerarán de vivienda habitual.

El alquiler por habitaciones pasa a regirse por esta misma ley, incluyendo como medida más reseñable la prohibición de que la suma de rentas de los contratos de cada habitación no puede superar la renta del contrato de toda la vivienda.

Por otra parte, los propietarios ya no pueden repercutir al inquilino el IBI ni los gastos de gestión inmobiliaria, ni tampoco exigirle un seguro de impago. Los servicios no esenciales únicamente pueden cobrarse al arrendatario si este los solicita expresamente por escrito, previa información sobre su carácter opcional y coste.

Cambios en Hacienda

En materia de IRPF, las rentas derivadas del alquiler de vivienda habitual podrán aplicar porcentajes reductores de hasta el 90 % e incluso podrían beneficiarse de una reducción del 100% del rendimiento si, una vez agotados los plazos legales, firma un nuevo contrato con el mismo inquilino y le rebaja la renta más de un 5 % respecto a la anterior actualizada o cuando la vivienda se alquila por primera vez. Si la renta sube, la reducción baja por tramos, hasta el 15%.

Además, los inquilinos podrán deducirse el 10% de lo que paguen por el alquiler de su vivienda habitual si su base imponible es inferior a 33.007,20 euros.

Como novedad, en lo relativo al alquiler temporal, a partir del 1 de diciembre, los arrendamientos de apartamentos o viviendas amueblados que no superen treinta noches para un mismo arrendatario tributarán al 10% de IVA.

Para quienes compran vivienda, el programa TU CASA prevé la creación de un préstamo del ICO sin intereses de hasta el 20% del valor de la misma, con un máximo de 50.000 euros, estableciendo un período de carencia igual al de la hipoteca y por un máximo de 30 años, es decir, se empezaría a abonar al acabar de abonar la hipoteca, este extremo aún está pendiente de concretar.

Límites a las compras y a los desahucios

Otra de las medidas estrella es que, hasta 2030, las sociedades grandes tenedoras y los fondos que compran activos por debajo de tasación no podrán adquirir viviendas por menos del 70 % de su valor de mercado, salvo excepciones como el alquiler social o asequible.

Hasta esa fecha se suspenden también los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, aunque con diversos requisitos en función de las condiciones del demandante. En general, la suspensión se revisa periódicamente y no puede superar los tres años. Algunos propietarios particulares cuentan con medidas de protección.

Si un inquilino vulnerable es demandado por impago, la Administración tendrá dos meses para ofrecerle una vivienda alternativa o pagar la deuda y las costas. Si no lo hace, asume la deuda en lugar del inquilino y el contrato sigue hasta su expiración, en tanto persista la vulnerabilidad económica.

Prórrogas de cinco y siete años

Si se convalida, el RDL 28/2026 entrará en vigor el 15 de noviembre. Los alquileres de vivienda habitual se prorrogarán entonces por periodos sucesivos de cinco años, o de siete si el arrendador es una persona jurídica. Para no renovar, el propietario deberá avisar con seis meses de antelación, en lugar de los cuatro actuales.

No renovar obligará, en general, a indemnizar al inquilino con la mayor de estas dos sumas: doce mensualidades, calculadas con el índice estatal de precios, o con una por año de residencia. Entre las excepciones están que el propietario particular necesite la vivienda, que el inquilino tenga otra en el mismo municipio, que rechace un nuevo contrato en condiciones legales o que no pidiera una prórroga a la que tenía derecho.

Lo que queda por decidir

Con las Cortes disueltas, la decisión corresponde a la Diputación Permanente. Según diversas informaciones, se baraja que la votación tenga lugar el día 12 de noviembre.

Si rechazara el RDL 29/2026, sus medidas dejarían de aplicarse desde ese día, aunque lo hecho durante su vigencia mantendría sus efectos. Por el contrario, el RDL 28/2026, solo se aplicaría desde su entrada en vigor, el día 15 de este mismo mes.

A pesar de todo ello y, aunque finalmente los llamados decretos de la vivienda salgan adelante, las Cortes que salgan de las urnas el 29 de noviembre podrán modificar estas medidas o derogarlas definitivamente.