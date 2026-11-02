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O Salnés

O Salnés busca a un centenar de candidatos para su XV Programa de Emprego

A. Louro
02/11/2026 19:43
Una formación en pilotaje de drones en una edición anterior
Una formación en pilotaje de drones en una edición anterior
Mónica Ferreirós
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La Mancomunidade do Salnés pone en marcha la décimo quinta edición del Programa Integrado de Emprego. Una iniciativa consolidada que ofrece a cien personas desempleadas una oportunidad de mejorar su cualificación profesional para facilitar su inserción laboral.

Así pues, el programa, financiado por la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración con 230.000 euros, combina formación gratuita, prácticas en empresas y acceso a ofertas de empleo de compañías colaboradoras de toda la comarca.

Actualmente, la Mancomunidade ha abierto el proceso de selección de candidatos para participar en un formato que en ediciones anteriores se ha consolidado como un referente dada su alta tasa de inserción laboral. Los interesados pueden llamar al 675819297 o al 652332033, en horario de 8 a 15:30 horas para recibir información y formalizar su inscripción.

Entre las especialidades en las que se forma están el pilotaje de drones con IA, gestión de almacén, soldadura, cajero-reponedor, carnicería, ciberseguridad, informática, impresión 3D, big data, ecoturismo, teleasistencia, agricultura de precisión, robótica colaborativa, manipulación de alimentos, agricultura biointensiva o realidad virtual y machine learning, entre otras.

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