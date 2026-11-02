Los ‘Defuntiños’ y el desfile de Samaín triunfan en A Illa

Uno de los grupos, esta mañana | Mónica Ferreirós

A Illa celebró este año en la misma jornada su popular desfile de Samaín y el petitorio de dulces por los ‘Defuntiños’. El desfile fue pospuesto desde la semana pasada en señal de luto por las víctimas del accidente ferroviario de Urda.

Hoy se retomó el programa y se hizo en la mañana en que los más pequeños de la localidad insular cumplen con la tradición. Año tras año, salen a las calles y de puerta en puerta para pedir “unha esmoliña polos defuntiños que van alá”.

Además de los dulces típicos, no faltaron otras entregas como frutas, mejillones en conserva y pulpo