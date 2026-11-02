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A Illa

La Xunta aporta más recursos a la Cofradía de A Illa para la regeneración del banco de O Bao

La inversión total supera los 1,3 millones de euros y el extra permitirá acondicionar el lecho marino

B. Y. O Salnés
02/11/2026 21:55
Mariscadores vistos desde el puente insular |
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Mónica Ferreirós
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El Consello da Xunta autorizó hoy la firma de una adenda al convenio de colaboración entre a Consellería do Mar y la Cofradía de A Illa de Arousa para el desarrollo del proyecto de restauración de hábitats y zonas de producción marisquera. El acuerdo supone una aportación adicional de 16.050 euros, que eleva el presupuesto total de la actuación hasta los 1.373.705,20 euros, distribuidos entre las anualidades de 2026 y 2027.

Tal y como indica el acuerdo del gobierno gallego, la modificación presupuestaria responde a la solicitud trasladada por el Pósito isleño, ante la evolución de las condiciones ambientales y sedimentarias de los bancos naturales.

En concreto, los recursos adicionales permitirán incorporar una partida específica para la contratación de servicios dirigidos a acometer trabajos mecánicos de acondicionamiento del sustrato en el banco marisquero de O Bao.

Estas tareas “consistirán na remoción, descompactación e osixenación do leito mariño mediante o emprego de grades remolcadas por embarcacións a diferentes profundidades, que actuarán sobre un terreo composto por areas grosas, grava miúda e seixos co fin de optimizar a fixación dos bivalvos”, explican desde la Xunta de Galicia.

Los trabajos se desarrollarán manteniendo la metodología técnica prevista en la hoja de ruta del proyecto..

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