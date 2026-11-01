La Diputación gana un premio en Portugal por su campaña de las Rías Baixas

Imagen de la campaña Diputación

La Diputación de Pontevedra suma un nuevo galardón para la campaña ‘Rías Baixas: a túa meta, o teu destino’. En este caso, se trata del galardón al mejor audiovisual en el Festival Internacional de Cinema de Turismo Art&Tur, que se celebró en la localidad portuguesa de Ovar.

El vídeo de campaña de promoción de la provincia fue reconocido por su calidad e innovación en la promoción audiovisual de destino y fue seleccionado entre 247 películas procedentes de 45 países participantes.

Muy reconocida en todo el mundo

El galardón en el Art&Tur de la ciudad portuguesa de Ovar se trata del séptimo premio conseguido por el audiovisual ‘A túa meta, o teu destino’ en este año. El primero, fue en Japón, donde compitió con 1.300 candidaturas de 110 países. También recibió galardones en Nueva York, donde fue seleccionado por un jurado formado por más de 100 productores, directores y profesionales creativos de los medios de comunicación de todo el mundo. El International Tourism Film Festival África, celebrado en Johannesburgo, fue otro de los puntos donde alcanzó un galardón, al igual que en Cannes, donde le dieron el delfín de plata, o en Croacia, donde la Diputación consiguió el tercer premio en la categoría de productos turísticos.