Vilanova celebrará los actos de la Semana da Cultura aplazada a partir del próximo lunes

Benito Leiro, Gonzalo Durán y Javier Tourís, en la presentación del programa | Gonzalo Salgado

El Concello de Vilanova anunció hoy que celebrará los actos de la Semana da Cultura a partir del próximo lunes, después de cancelarlos estos días en señal de luto por las víctimas del accidente ferroviario de Toledo.

Así, la primera cita será la tradicional lectura pública de textos de Valle-Inclán, que será el mismo lunes, desde las 11 de la mañana, en la iglesia de A Pastoriza. Este año se leerá la obra ‘Tirano Banderas’, con el paso ante el atril de autoridades, representantes de entidades asociativas y vecinos en general.

A las 13 horas se presentará e inaugurará el nuevo Paseo Literario, en un tramo del paseo marítimo, donde ir sumando honores a diferentes literatos vinculados con el municipio vilanovés.

El martes 3 se reservará a la jornada de puertas abiertas de la Casa Museo de O Cuadrante, con visitas dramatizadas gratuitas guiadas por Fátima Rey, en sesiones a las 10 y a las 12 horas.

Ya el miércoles 4 será turno de ‘En Samaín toca... maxia’, con Magia en la Manga, desde las 11, en la citada iglesia de A Pastoriza.

Jornada de clausura

El sábado 14 será el día de clausura, con más actos en este templo. A las 12 se presentará el número 52 de la revista ‘Cuadrante’, seguida de una conferencia de Alfredo Conde, escritor y Premio Nacional de Literatura, sobre Valle-Inclán y la literatura gallega.

Finalmente, se impondrán diplomas honoríficos de la entidad asociativa Amigos de Valle-Inclán.