Ribadumia rechaza la retirada de la represa del Umia en tanto no haya alternativa para la captación del agua

La controvertida estructura en el cauce del río, a su paso por Cabanelas | Gonzalo Salgado

El Pleno de Ribadumia rechazó esta semana la moción conjunta que presentaron PSOE y Somos en la que se pedía la retirada de la controvertida represa del río Umia en Cabanelas. La propuesta no salió adelante al encontrarse con la negativa del gobierno local, en mayoría absoluta. El ejecutivo local argumentó que no sería técnica ni legalmente viable apoyar una retirada de una estructura amparada en una concesión y que cuenta con todos los informes necesarios. Como tampoco lo sería que el Pleno forzase al Ayuntamiento a adoptar una actuación que puede comprometer la captación de agua hacia A Toxa, en tanto antes no exista una alternativa para esta.

Así lo detalló desde el gobierno el concejal de Xuntos por Ribadumia, ya integrado en el ejecutivo popular, Ramiro Lorenzo. El edil concedió que el sentir de toda la Corporación era que, “se puideramos non ter esa represa”, sería deseable no tenerla en el río. Pero “outra cousa distinta é votar un acordo que invade competencias” y que “non é legal”.

Subrayó que esta captación tiene autorizaciones y que para poder derribar esta estructura, “debera ter unha alternativa aprobada”. No obstante, son cuestiones que antes deberían tratarse en la Mancomunidade de O Salnés, en la Xunta y también incluso en Concello de O Grove, argumentó. El Pleno local “non ten facultade para ordenar unha retirada da estrutura”. Hacerlo sería “unha temeridade” que podría desembocar en una “batalla legal” y, finalmente, en la obligación del Ayuntamiento de abonar “indemnizacións”.

También este viernes el alcalde, David Castro, preguntado sobre el particular, argumentaba que “entendemos que haxa formacións políticas que buscan quitar algún rendemento político, pero as cousas cando se votan en Pleno hai que plantexalas con responsabilidade”.

El BNG se unió a las pretensiones de PSOE y Somos. Sergio Soutelo, desde esta última formación, llegó a dudar de esa “legalidade” señalando que la actuación “non ten licencia municipal”.

Revisar la votación

El PSOE de Javier Mougán avanzó posteriormente que “imos consultar desde o noso grupo se se actuou baixo a legalidade en canto a votación que se repite, porque o PP se equivoca, e en canto a solicitude da palabra por cuestión de orde”. En la votación se produjo un cruce de intervenciones que dificultaron seguir el hilo, lo que propició que parte del PP levantase la mano al anunciar “votos a favor”. Un pequeño lapsus rápidamente corregido por el propio regidor indicando “votos en contra”, levantando, aquí sí, la mano todos los miembros del gobierno, como así quedó reflejado en el acta, sin mayores contratiempos. El portavoz socialista seguía solicitando la palabra por una “cuestión de orden”, pero el alcalde le reprochó y recordó que no podía hacer uso de su intervención para dirigirse al público.

Crítica socialista

Por lo demás, el PSOE emitió un comunicado ayer en el que culpó al gobierno local de “recorrer á mentira e ao veto da oposición para xustificar o rexeitamento de todas as mocións no Pleno”, valoraron.