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Meis

Meis adquiere maquinaria para la prevención de incendios forestales

Una ayuda de la Xunta permite comprar un tractor, seis desbrozadoras baterías y sus cargadores

Beni Yáñez
30/10/2026 21:45
La regidora y la teniente de alcalde durante la recepción del material
La regidora y la teniente de alcalde durante la recepción del material
| Concello
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El Concello de Meis incorpora nueva maquinaria a su parque municipal, para realizar trabajos de prevención de incendios forestales. Se trata de la incorporación de un tractor desbrozador autopropulsado de tracción integral 4x4, seis desbrozadoras profesionales, doce baterías y seis cargadores eléctricos.

El contrato fue licitado y formalizado ya con Severiano Agrocomercial SL, por un importe de 18.694,67 euros. La financiación llegó a través de una subvención  que el Ayuntamiento obtuvo a través de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes de la Xunta de Galicia.

La regidora, Marta Giráldez, y la teniente de alcalde Araceli Maquieira recepcionaron hoy mismo la entrega de las máquinas, que se incorporan así ya de manera efectiva a los medios materiales del Concello.

El objeto del contrato y de esta adquisición es poder utilizar este material en la ejecución de “labores de limpieza, roza y mantenimiento preventivo de la biomasa vegetal existentes en el término municipal, contribuyendo a la prevención de incendios forestales”, indican desde la entidad local en los pliegos de contratación. Esto permite “disponer de medios propios adecuados para realizar actuaciones de prevención y reducción de la carga de combustible vegetal”, apuntan.

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