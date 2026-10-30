A Illa inicia su programación del Samaín con un espectáculo de magia, humor y rock

El tradicional desfile se aplaza hasta este próximo lunes | Gonzalo Salgado

El Concello de A Illa, a través de la Concellería de Cultura, organiza para hoy una propuesta cultural y ocio con motivo de la celebración del Samaín. Se trata de ‘Galerock ’n’ Magic’, el espectáculo del Mago Teto, que llegará al auditorio municipal a las 19 horas para ofrecer una combinación de magia, humor y rock en una experiencia pensada para disfrutar en familia.

El show contará también con la música en directo de Mister Cool y Fer Risco, que acompañarán esta propuesta en la que la “a ilusión, a sorpresa e o ritmo serán os grandes protagonistas”, valoran desde el departamento municipal.

El concejal de Cultura, Manu Otero, destacó la importancia de seguir apostando por una programación cultural “diversa, atractiva e dirixida a públicos de todas as idades”.

“Queremos que A Illa de Arousa conte cunha programación que sorprenda, que faga participar á veciñanza e que achegue propostas culturais diferentes. Este espectáculo reúne maxia, música e humor nun formato moi dinámico, perfecto para celebrar estas datas dun xeito especial”.

El programa seguirá el lunes, con el desfile de Samaín aplazado, que tendrá lugar desde las 18 horas, incluyendo una gran chocolatada para los asistentes.