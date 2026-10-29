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Vilanova

Sofocan un incendio declarado en una cocina de una vivienda en Corón

D. A.
29/10/2026 19:26
Parque de Bomberos de Vilagarcía
Parque de Bomberos de Vilagarcía
Mónica Ferreirós
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Los Bombeiros do Salnés del parque de Vilagarcía de Arousa actuaron esta tarde en el operativo de extinción de un incendio declarado en una vivienda en el lugar de Saradelo, en Corón.

La alerta saló sobre las 18:20 horas. Según fuentes de emergencias, el particular que dio la alarma informaba de un incendio dentro de una vivienda, en una zona de cocina, comunicando ya desde el inicio que no había personas afectadas, ya que todas se encontraban en el exterior del domicilio.

El 112 Galicia movilizó, además de a los bomberos, a Protección Civil de Vilanova, la Policía Local, así como a la Guardia Civil.

Fuentes de contraincendios confirmaron que se trató de un fuego iniciado en una cocina de leña y que la vivienda fue afectada sobre todo por la acumulación de humo. Por ello, actuaron especialmente en la ventilación del inmueble y en la evacuación de gases.

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