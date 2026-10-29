Nadie denuncia la ausencia de los salinienses desaparecidos

Las botellas con carburante que Salvamento transportó hasta Cangas y puso en manos de la Guardia Civil | Salvamento Marítimo

No hay denuncia de desaparición de los tres salinienses que faltan de su domicilio desde hace días y que algunas fuentes de la investigación tratan de relacionar con el hallazgo del cuerpo sin vida de un vilanovés en la costa de Muros esta semana. Fuentes de la Guardia Civil confirmaban ayer que nadie formalizó denuncia por la desaparición de estos tres salinienses. Algunas fuentes extraoficiales señalan incluso que al menos una de estas personas habría podido regresar ya a su casa.

Sin embargo, el posible nexo de estos sucesos es una hipótesis sobre la mesa en toda esta investigación. El cuerpo del fallecido fue identificado, gracias a la documentación que portaba, como Francisco Ismael Portas Vázquez, familiar del narcotraficante Braulio Vázquez, condenado en la causa del Karar y con penas anteriores por delitos contra la salud pública.

El cuerpo del vilanovés habría aparecido con un golpe en la cabeza, pero se está pendiente de conocer el resultado de la autopsia para determinar la causa de la muerte, sin descartarse entretanto que pudiese sufrir el impacto de alguna embarcación.

El carburante

La Guardia Civil explora también posibles nexos con el rastro de hasta 49 garrafas de plástico con gasoil y gasolina que apareció a la altura de la boya de Rodeira, en la Ría de Vigo.

El aviso fue aportado por un pesquero que faenaba en la zona y el servicio de Salvamento Marítimo, con su embarcación Salvamar Mirach, las trasladó al puerto de Cangas, donde fueron entregadas a la patrullera Corvo Mariño de la Guardia Civil.

No se descarta tampoco que pudieran ser bidones como los utilizados para abastecer narcolanchas o narcosubmarinos. Ha aparecido también más carburante en la costa portuguesa, así como en diferentes puntos de las Rías Baixas.