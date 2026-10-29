Deniegan la libertad bajo fianza al detenido en Ribadumia por terrorismo yihadista

Fachada de la Audiencia Nacional, que investiga la causa

El hombre detenido el año pasado en Ribadumia acusado de la supuesta comisión de un delito de terrorismo yihadista debe continuar en prisión provisional. La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en Madrid tumba un último recurso del arrestado contra esta medida cautelar.

Confirma, así, la imposición de la prisión preventiva, comunicada y sin posibilidad de salir bajo fianza, en tanto no avance la investigación, y en su caso, esta derive en juicio.

“Hechos delictivos”

El tribunal señala en su razonamiento que, en el auto de procesamiento recurrido por el encausado, “no sólo se exponen los hechos presuntamente delictivos que se imputan al investigado, sino que se indica que tales hechos quedan acreditados —a los efectos del procesamiento— en base a los documentos intervenidos de todo tipo, vídeos, discursos de sheiks radicales y demás elementos, que fueron publicados en las redes sociales y que se resumen en el informe final efectuado por la Comisaría General de Información de análisis de los efectos intervenidos en el registro efectuado en el domicilio”, en Ribadumia.

La sala da consistencia al juez instructor, que “considera que los hechos presuntamente delictivos que sirven de fundamento al procesamiento del ahora recurrente pudieran ser constitutivos de un delito de integración en organización o grupo terrorista del artículo 572 del Código Penal, que lleva aparejada una pena de prisión de seis a doce años, así como de delitos de adoctrinamiento terrorista y de enaltecimiento de los artículos 575 y 578”.

Además, razona que el levantamiento del secreto de sumario permite a la defensa “exigir el pleno conocimiento de las actuaciones”.

Contra el auto ahora conocido no cabe recurso, aunque el procedimiento judicial de instrucción sigue su curso.