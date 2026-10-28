Vilanova licita una mejora de la conexión del núcleo rural de Fontevella en András con la EP-9701

Un tramo del vial en mal estado en el que se actuará | Concello

El Concello de Vilanova saca a licitación obras de mejora de un vial que comunica el núcleo rural de Fontevella, en la parroquia de András, con la carretera de titularidad provincial EP-9701. Se trata de una actuación que sale a concurso público con un presupuesto base de licitación de 60.881,15 euros, con el IVA incluido.

La obra se impulsa tras detectar el gobierno local la “necesidad de mejorar los accesos a los núcleos rurales y a las zonas agrícolas”. Para ello, se plantean actuaciones de adecuación de un camino de la red municipal situado en la parroquia de András que comunica el citado núcleo de Fontevella y A Manga desde la también citada carretera provincial.

El grueso de la actuación será la renovación de la pavimentación de ese camino municipal situado en András que circula desde el punto kilométrico 8+435 de la EP-9701 hasta Fontevella, atravesando principalmente por zona de parcelas de explotación agrícola.

Trabajos a realizar

Será necesario acometer trabajos de limpieza de márgenes con motoniveladora, ejecución de sobreanchos del camino mediante desbroces, apertura de cajas, compatación y relleno con zahorra, limpieza del firme, fresado del pavimento asfáltico en los entronques y entradas de viviendas, para mantener la cota al mismo nivel; regularización del firme con una mezcla bituminosa en un centímetro de alto, extendido de la nueva capa de rodadura, con cinco centímetros en toda la superficie de actuación —unos 3.747 metros cuadrados—, así como el recrecido de los pozos afectados por la nueva pavimentación.

Por último, la empresa adjudicataria deberá proceder a la instalación de la señalización vertical y al repintado de las marcas viales correspondientes a la señalización horizontal.