Ribadumia pone a punto sus cementerios con una campaña de limpieza y acondicionamiento

Un operario durante esta campaña de desbroces | cedida

El Concello de Ribadumia comunicó esta semana que está intensificando estos días los trabajos de limpieza y acondicionamiento en los cementerios de Sisán, Lois, Leiro, Ribadumia, Barrantes y Besomaño, coincidiendo con la cercanía del Día de Todos los Santos y del Día de Difuntos.

Los operarios municipales están realizando tareas de desbroce y retirada de vegetación, además de otras actuaciones de mantenimiento para preparar estos espacios ante la mayor afluencia de personas que se acercan a recordar a sus seres queridos en estas fechas en los camposantos.

Aunque el cuidado de los cementerios se mantiene durante todo el año, indican desde el Ayuntamiento, estas semanas “requiren dunha atención especial”.

“O propósito é que a veciñanza poida acudir a visitar os seus familiares e amigos nun espazo limpo e axeitado para a ocasión”, concluyen desde la entidad local.