Meaño analizó el papel de las mujeres en el sector vitivinícola local y comarcal

La cita tuvo lugar en el Pazo de Lis | cedida

El Pazo de Lis de Meaño acogió este miércoles la jornada ‘Mulleres con raíz: a pegada feminina no viño’, una iniciativa impulsada por el Centro de Información a la Mujer (CIM) de O Salnés, Red Talento y el Ayuntamiento meañés que sirvió para reconocer y visibilizar el papel esencial de las mujeres en la viticultura y en la construcción de la identidad vitivinícola de la comarca.

La actividad, organizada con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural, reunió la representantes institucionales, profesionales vinculadas al sector del vino, viticultoras y vecinas en un encuentro que puso el foco en la contribución femenina a una de las actividades económicas más representativas de Meaño y del conjunto de la comarca.

La apertura de la jornada contó con la participación del alcalde de Meaño, Carlos Vieitez; de la directora del CIM comarcal, Mariña Varela, y de la directora de Red Talento, Laura Seara, quienes destacaron la necesidad de continuar promoviendo espacios que permitan reconocer el trabajo de las mujeres del rural y visibilizar su aportación al desarrollo económico y social de los territorios.

Las participantes coincidieron en destacar la importancia del conocimiento adquirido a lo largo de los años, de la experiencia acumulada en el trabajo de la viña y del valor que tienen las tradiciones transmitidas. Pusieron sobre la mesa también cuestiones relacionadas con el relevo generacional, la innovación, la modernización de las explotaciones y la necesidad de seguir creando oportunidades que favorezcan la continuidad de la actividad agraria en el rural.

Se reivindicó el papel de las mujeres como agentes fundamentales en la transformación del sector vitivinícola.