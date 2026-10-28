Investigan la muerte de un vilanovés cuyo cuerpo apareció en una playa de Muros

Un agente del instituto armado, en una imagen de archivo | Guardia Civil

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para determinar las circunstancias del fallecimiento de una persona cuyo cuerpo sin vida apareció esta semana en una playa del municipio coruñés de Muros. Según la escasa información trascendida hasta el momento, se trataría de un vecino de Vilanova de Arousa.

El suceso ocurrió el lunes por la tarde, cuando se encontró el cuerpo sin vida en la playa de Galiñaceiro, en el lugar de A Formilla, en O Esteiro, Muros. Al parecer, se pudo cotejar la identidad del fallecido ya que llevaba documentación encima. Fue así que pudo ser identificado con un vilanovés de 36 años de edad que respondería a las iniciales F. I. P. V. Algunas fuentes apuntan a que el cuerpo podría presentar un golpe en la cabeza, aunque de entrada no podía saberse si este se habría producido en un momento anterior o posterior al fallecimiento. Así pues, los resultados de la autopsia son claves para determinar la causa de la muerte.

De entrada tampoco se pensaba en un accidente marítimo, al no haberse registrado una alerta previa. Se sospecha también que el cuerpo no llevaría demasiado tiempo en el agua, dado su estado de conservación.