La Semana da Cultura estrena un nuevo reclamo en Vilanova: Nace su Paseo Literario

Benito Leiro, Gonzalo Durán y Javier Tourís, en la presentación | Gonzalo Salgado

El Concello de Vilanova presentó hoy el programa de su Semana da Cultura, que cada otoño conmemora el nacimiento de Valle-Inclán con diversos actos culturales. En este 2026 se conmemora el 160 aniversario del dramaturgo, así como el centenario de la publicación de su obra ‘Tirano Banderas’.

Por tal efeméride, la Semana da Cultura estrenará novedad: la creación en Vilanova de un Paseo Literario, en el que reconocer la trayectoria de algún escritor vinculado con la localidad. Será en un tramo del paseo marítimo y comenzará con los cuatro nombres más famosos vinculados a la localidad: Ramón María del Valle-Inclán, su hermano Carlos, así como los hermanos Julio y Francisco Camba. La idea partió del cronista oficial, Benito Leiro, y la intención es ir ampliado este paseo cada año. Uno de los nombres que sonó para futuras incorporaciones es el de Soledad Puértolas.

El alcalde, Gonzalo Durán, y el diputado provincial y edil Javier Tourís presidieron hoy la presentación del programa, una cita en la que también anunciaron la intención del Concello de conseguir el reconocimiento de Conjunto Histórico-Literario para el casco viejo. Se trata de reconocer así “un lugar onde existen edificios e familias que conviviron e tiveron relación de veciñanza e amizade coas familas Valle Peña e Camba, para poder poñer en valor a Vilanova como un núcleo histórico por esa cercanía e afinidade coa vida e obra dos grandes escritrores locais”.

El programa

Las actividades comenzarán hoy, con la tradicional ofrenda floral a las 13 horas en el conjunto escultórico Praza de O Castro. A las 13:30 se presentará el Paseo Literario, en el que se podrán encontrar cuatro placas en honor de los primeros homenajeados.

El jueves se celebrará una jornada de puertas abiertas en la Casa-Museo de Valle-Inclán, que ofrecerá dos sesión de visitas teatralizadas, con por Fátima Rey, a las 10 y a las 12, gratis.

El viernes 30 tendrá lugar la lectura pública de fragmentos de textos de Valle-Inclán. Este año será de la citada obra ‘Tirano Banderas’, con el paso previsto por el atril de autoridades, escolares, asociaciones y vecinos en general.

La programación concluirá el sábado 31. A las 12 horas se celebrará una sesión de “Radio de comunicación” a cargo del Radio Club Iria CB. La Asociación de Radioaficionados de Padrón realizará una demostración sobre ‘radiocomunicaciones en onda corta’, en la que aquellas personas interesadas podrán realizar una práctica operativa.

A la misma hora, y también gratuitamente, la iglesia de A Pastoriza será sede de la presentación del número 52 de la revista ‘Cuadrante’. A continuación, el escritor Alfredo Conde, Premio Nacional de Literatura, impartirá la conferencia ‘Valle-Inclán y la literatura gallega’. Se entregarán después los diplomas de socios honorarios a aquellos de más de 25 años de antigüedad de la asociación Amigos de Valle-Inclán, y de socios de honor, a Susana Rivas Conde, notaria de Vilanova de Arousa y Ciprián Rivas Fernández, presidente del Ateneo Valle-Inclán de Ribeira.

Finalmente, y coincidiendo con la celebración del Samaín, el programa reservará un espacio para el público infantil con la actividad ‘En Samaín toca... Maxia’, a cargo de Magia en la Manga, a las 18 horas en A Pastoriza, para despedir esta edición de la Semana de la Cultura.