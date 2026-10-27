La segunda comunidad energética de A Illa toma forma con la concesión en la plaza de abastos

Acto de puesta en marcha de los cargadores eléctricos, otro de los frentes del proyecto insular

El Concello de A Illa da luz verde definitiva a la concesión demanial que permitirá a la asociación Arousa en Transición instalar paneles fotovoltaicos en la cubierta de la plaza de abastos. Con ello, el colectivo avanza en su segunda fase de comunidad energética.

Así lo confirmaban hoy desde la propia entidad asociativa, explicando que la instalación solar de ‘Mar&Luz 2’ contará “cunha potencia nominal de 50 kW, un sistema de almacenamento mediante baterías e a participación de 20 familias e dúas institucións”. Estos dos últimos agentes son el propio Ayuntamiento y la Agrupación de Mexilloeiros Illa de Arousa.

“Todas as persoas e entidades participantes atópanse dentro do radio de cinco quilómetros entre a instalación de xeración renovable e os puntos de consumo, de acordo co marco normativo previsto para o proxecto”, explican.

La instalación en el tejado de la plaza de abastos se buscó como alternativa a la idea inicial, que era hacerlo en la cubierta del colegio, aunque Arousa en Transición no se encontró con las facilidades necesarias por parte de la Xunta y la Consellería de Educación.

Segunda fase

Este segundo proyecto para ampliar la comunidad energética ya existente contempla también colocar baterías de ion-litio con capacidad de 28 kW. La producción anual estimada asciende, según datos de la misma entidad, a 75 MWh de electricidad renovable.

“Mar & Luz 2 está concibido como un sistema de autoconsumo colectivo con excedentes acollido á compensación simplificada, no que a enerxía producida se reparte entre os integrantes da comunidade mediante coeficientes previamente establecidos”, explican.

Durante las horas de mayor radiación solar, “a electricidade xerada destinarase prioritariamente ao consumo dos participantes. Cando a produción supere a demanda inmediata, os excedentes empregaranse primeiro para cargar as baterías, permitindo aproveitar posteriormente esa enerxía en momentos de menor produción solar ou de maior demanda.

Unha vez completada a carga do sistema de almacenamento, os excedentes restantes poderán verterse á rede de distribución e acollerse ao mecanismo de compensación simplificada”. “Pola súa banda, nas horas sen produción fotovoltaica, a enerxía almacenada cubrirá prioritariamente os consumos dos participantes e, unha vez esgotada, o subministro procederá da rede eléctrica”.

Sin embargo, todavía queda trabajo por delante. Necesitan la licencia municipal, así como prepara la infraestructura necesaria para conectar la instalación con la red de distribución local, para lo que ya han contactado con la empresa de electricidad.