Carlos Fernández | “Só tres pombas lograron facer 970 quilómetros nun día para voltar á casa”
Formárono no ano 2004 varios afeccionados a criar e adestrar pombas que, cada vez que querían competir, tiñan que desprazarse ata o colectivo máis cercano, en Pontevedra
Carlos Fernández é o presidente do club Pombas do Salnés, ó que se incorporou no 2010. Hoxe fálanos desta afección que ten dende cativo e do interesante proceso de adestrar pombas.
Cóntenos como é o proceso de adquirir e adestrar pombas.
Entre os propios socios compartimos pombas das que van gañando competicións e, a parte de crialas, facemos un proceso de adestramento de forma local. Empezan arredor do pombal os primeiros días e, segundo van tendo máis idade, levámolas a puntos onde as imos soltando e elas teñen que afacerse a regresar ó pombal. No primeiro ano empezan a competir a nivel de Galicia e logo a nivel estatal. No primeiro ano de vida chegan a soltarse dende Madrid e con máis idade mandámolas a probas máis grandes. A máis importante é en Lloret de Mar, que está a 970 quilómetros de aquí. Tense feito algunha máis lonxe, como en Melilla, pero non resultou ben.
Por que? Pérdense?
Porque cruzar o mar cóstalles e 1.100 quilómetros xa é unha distancia moi grande. A última vez que se fixo, de 100 pombas que se soltaron, só regresaron catro.
Fan esa distancia sen parar?
As que conseguen facelo ben, fano sen parar, pero o normal é que paren pola noite. Saíndo dende Lloret, só tres pombas lograron chegar a Arousa no mesmo día. Soltáronse ás 7:00 e chegaron ás 21:00. Foi un fito histórico.
Algunha desas era súa?
Non, eu non estou nese grupo de privilexiados. A primeira persoa en conseguilo foi un compañeiro do Ría de Pontevedra, Enrique Freire, que o logrou hai moitos anos por primeira vez e hai uns catro anos volveuno conseguir, xunto con outro compañeiro de A Illa de Arousa. Esa é a que ten o récord de velocidade, facendo unha media de 70 quilómetros por hora. Para iso hai que ter condicións como que o vento sempre lle dea de cola, que sexa un día sen tormentas, etc.
Pasan nervios cando as soltan?
Si, vives con nervios, pero a tecnoloxía permítenos saber cando van chegar. A ruta normal dende Madrid é que entren pola zona do río Miño e suban pola costa, a ras de suelo. Cando empezan a chegar ós pombais que están por Vigo, sabemos que nuns 30 minutos témolas aquí.
Non poden localizalas por GPS?
Si, ás veces colócaselles unha baliza, pero non é recomendable porque pesa dous ou tres gramos e lastra á pomba.
Sábese por que teñen esta capacidade de saber volver á casa?
Dende a antigüidade gregos e exipcios utilizaban estas pombas. Entón, fomos facendo unha selección natural, criando as que xa sabiamos que tiñan un historial de saber retornar. As que ves pola rúa tamén saben, pero a moi pouquiña distancia.
O importante entón é adestralas dende pequenas?
Elas é como se tivesen un GPS interno que sitúa onde teñen que voltar e iso faise nos primeiros días nos que comezan voar no pombal. Se eu che dou unha pomba e a levas para outro lado, sempre voltaría para o meu pombal. Non é posible resetearllo.
Como é ese primeiro día de adestramento fóra do pombal?
Primeiro, collelas con moito coidado para que non se asusten e mételas en gaiolas especiais. Logo, trasladámolas a un sitio alto, sen cables... Na primeira solta case que teñen que ver o pombal directamente dende alí. Suelen ser un ou dous quilómetros. Despois, progresivamente, imos aumentándolles a distancia. Tamén as motivamos para que volten rápido, afacéndoas a comer ou criar despois de voar. Hainas que compiten ata os cinco anos, pero a partir dos dous ou tres xa baixa bastante o nivel.
Que premios se dan?
Hai distintas formas de competir. Nós facémolo entre varios clubs a nivel de Galicia, que hai uns 14, e en España competimos entre as distintas federacións. Non hai un premio económico, pero tes un caché. Se gañas moitos anos é que as túas pombas son moi boas e poderías vender esas pombas ou os pichóns. Despois hai os derbis, nos que teñen que voltar todas ó mesmo pombal e aí si teñen premio económico.
Cantos socios son no club e cantas pombas poden ter?
Socios somos uns 12, pero competindo só uns 6 ou 8. De pombas non hai límite. Hai xente que ten 10 e outra 200.
O custe de mantelas é alto?
Dun lado está a comida, que non é a parte máis cara, porque unha pomba come 30 ou 35 gramos de comida ó día. Serán 9 ou 10 euros. Pero hai outros gastos: a anilla que se lle coloca para identificala, un chip para rexistrar cando chega ó pombal ou o servizo de transporte que as leva cando se fai unha solta. Un pombal con menos de 50 pombas pode custar uns 500 ou 1.000 euros mantelo para competir.
Vostede compite?
Si, pero por traballo non teño tempo de adestralas tanto como quixera. O único trofeo que teño é de cando quedei segundo de Galicia, pero no club si hai xente con trofeos destacables.
Como comezou nesta paixón?
Tiña un pombal preto e chamábame a atención que algunhas tiñan anillas nas patas, como unha mensaxe. Tamén a meu pai lle gustaban e empezas de pequeno con ese formiguillo.
As pombas comúns son consideradas por moitos case coma unha peste. Que opina disto?
Entra dentro do normal. A pomba común non está vacinada nin ben alimentada e ten mala hixiene. Proliferan porque comen nas terrazas e chegan a ser molestas.
Que diría sobre elas para que a xente as mire con máis cariño?
É incrible a querencia que teñen por voltar, incluso cando as aves de rapiña as lastiman. Na última solta de Lloret de Mar volveume unha un mes despois porque lle fixeran unha ferida enorme nu-nha á. Teñen unha facilidade para curar impresionante.