De la Variante Oeste a la reforma de la N-640 en Vilagarcía: los proyectos pendientes en O Salnés tras el adelanto electoral

Las obras de construcción del cuartel de Cambados superaron al fin la cimentación Gonzalo Salgado

El adelanto de las elecciones generales para el próximo 29 de noviembre deja en el aire importantes infraestructuras prometidas por el Estado para las comarcas de O Salnés y Ulla-Umia. En el tintero se quedan infraestructuras clave como la Variante Oeste de Caldas, la humanización de la carretera N-640, a su paso por Vilagarcía, o la habilitación de un apeadero ferroviario en Valga, pero también otras obras menos estratégicas pero ampliamente demandadas, como la reforma de la Casa do Mar de Cambados, cuyo estado pide a gritos una mejora.

El precipitado final de la legislatura deja así varios flecos pendientes y actuaciones que experimentaron ningún, o escaso, avance. Es el caso de la humanización de la carretera N-640 a su paso por Vilagarcía, conocida comúnmente como la recta de Rubiáns. Era marzo de 2023, en los preludios de la campaña de las elecciones generales, cuando la Dirección General de Carreteras presentó en la capital arousana el anteproyecto de la actuación —valorada por aquel entonces en 5,74 millones de euros—.

Seis meses después, en octubre de 2023 y ya superadas las elecciones, el Ministerio adjudicó la redacción de uno de los proyectos más definitorios de lo que será el urbanismo y la movilidad en Vilagarcía durante las próximas décadas. El plazo de ejecución era de apenas un mes y con ello se trataba de implantar en uno de los principales accesos a la ciudad medidas de calmado de tráfico, ensanche de aceras y carriles bici.

Pese a ello, y tres año después de la adjudicación, la obra continúa sin licitarse. De hecho, el pasado mes de junio, el Ministerio de Transportes confirmaba que la actuación continuaba en fase de redacción, incumpliendo con ello los plazos ofrecidos. Se trata además de una obra fundamental para la aprobación del PXOM, pendiente de un informe de Carreteras para el que se precisa la cesión de la N-640 al Concello, algo que no sucederá hasta que la obra esté lista.

Variante Oeste de Caldas

Más complejo aún es el caso de la Variante Oeste de Caldas con el Puerto de Vilagarcía. Se trata de una demanda histórica de la villa termal, pendiente desde 2007. El Gobierno quiso este año, por fin, dar impulso a este crucial proyecto para la movilidad de la cabeza de comarca de Ulla-Umia y presentó el pasado año el estudio de trazado, que implicaría el derribo de varias casas, lo que creó un gran rechazo.

Por ello, la movilización vecinal y también la oposición del Concello al trazado propuesto acabaron provocando la renuncia al proyecto, que ahora el Gobierno se ha comprometido a reformular. Para ello, desde el ejecutivo municipal se solicitaba que la unión entre la N-640 y la N-550 se limitase a la conexión con la rotonda de Saiar, no afectando así a construcciones.

Otra de las reclamaciones del municipio en materia de movilidad es la gratuidad del tramo entre Carracedo y Saiar de la AP-9, que es el único tramo dentro de un mismo municipio que es de pago en la autopista.

Apeadero de Valga

También de Transportes depende la habilitación de un apeadero en Valga. El ministro, Óscar Puente, anunciaba en abril de este mismo año la licitación de la redacción del proyecto, cediendo así a una demanda recurrente del Concello, tejido empresarial y vecindario de Valga, incluso con la recogida de firmas, durante los últimos años.

Sin embargo, el proceso acabó desierto en mayo y cinco meses después no volvió a salir a licitación, quedándose en “stand by” Tampoco es la única demanda de Valga en esta materia, que también reclama la supresión de los pasos a nivel que quedan en el concello.

El Gobierno avanzó en esta legislatura en este sentido, con la inversión de 3,5 millones de euros del ADIF para erradicar dos de estos cruces con los caminos de Castiñeiras y Carracido. La promesa es la de suprimir los dos últimos pasos del municipio en los próximos tres años, según anunció el subdelegado.

Otras actuaciones

Aunque las anteriores son algunas de las infraestructuras de más peso pendientes, en la nómina de obras en el aire se quedaron otras muy demandadas, como la Casa do Mar de Cambados. El Instituto Social de la Marina (ISM) adjudicaba la redacción del proyecto en febrero de 2025, pero un retraso en las licencias municipales, causado por la adaptación al Plan Especial de Usos Portuarios aprobado en ese año. El Concello anunció en julio que todos los trámites ya habían acabado, pero desde el entonces el ISM no ha sacado a licitación la demandada reforma de un edificio que pide a gritos una mejora.

Otras demandas en la comarca son la construcción de un cuarto juzgado para Vilagarcía y la dotación de más personal. El ministro de Justicia se comprometió a estudiar esta petición, según informó el Concello arousano en 2024, pero no hubo avances en la materia.

Asimismo, entre otras propuestas paralizadas se encuentran la desafectación de terrenos portuarios que inició la Xunta en concellos arousanos o el traspaso de la AP-9 y la gratuidad de los peajes, por ejemplo.