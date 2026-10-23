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Diario de Arousa

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Ribadumia

Somos plantea la creación de un cementerio de titularidad municipal en Ribadumia

D. A.
23/10/2026 17:29
Sergio Soutelo concejal de Somos Ribadumia
Sergio Soutelo concejal de Somos Ribadumia
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Somos Ribadumia presentó una moción con la que buscan los apoyos necesarios para que el Ayuntamiento inicie el estudio de viabilidad de un cementerio municipal de titularidad pública.

Quieren que la entidad local planifique este servicio y valore una alternativa de enterramiento para todos los vecinos, con especial atención a las familias que no disponen de una sepultura o de un panteón familiar.

Ribadumia, explican, cuenta con seis cementerios parroquiales, pero carece de un cementerio municipal. Reconocen la importante “labor social e comunitaria” que estos espacios vienen desempeñando desde hace décadas, valoran.

Pero añaden que “a nosa proposta busca ampliar as opcións dispoñibles e atender as necesidades presentes e futuras da poboación, desde o diálogo cos seus titulares e o respecto á súa autonomía”

Consideran necesario “un estudo de posibles localizacións e unha memoria técnico-económica que detalle o investimento, os gastos de mantemento e os posibles ingresos”, entre otros condicionantes y criterios.

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