La compra de las viviendas de Dorado abre una brecha en el bipartito isleño
El teniente de alcalde acusa al regidor de “vender electoralmente” una operación todavía “non pechada”
El anuncio del Concello de A Illa hecho esta semana para comprar un edificio decomisado a Marcial Dorado que destinar ahora a vivienda pública ha abierto una brecha entre los dos grupos que conforman el bipartito. El BNG cargó hoy públicamente, a través de un comunicado, contra su socio, el PSOE.
Los nacionalistas lamentan que los socialistas “venderan a moto” de la compra de estas viviendas “cando a operación aínda está no aire e quedan por resolver cuestións económicas, xurídicas e administrativas fundamentais”. El teniente de alcalde, Manuel Suárez, reprocha directamente el comportamiento del regidor, Luis Arosa, al creer desde el Bloque que “responde máis a unha utilización electoralista e oportunista dun asunto sensible para a veciñanza que á existencia dunha solución pechada e viable”.
“Estamos ante unha cuestión que require moito traballo, rigor e responsabilidade. Non se pode presentar como un acordo feito o que aínda ten moitas incógnitas por resolver. O PSOE ten présa por vender unha promesa incumprida durante anos con respecto á vivenda, pero o que lle interesa á veciñanza é que esa operación saia adiante e que os pisos do Cantiño teñan realmente unha finalidade social”, declaró el líder del BNG local.
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Tanto el PSOE como el Bloque anunciaron la operación esta misma semana, en un acuerdo tomado en el seno del bipartito. Sin embargo, los nacionalistas ponen el foco en lo que queda por hacer.
Queda, entre otras cosas, ver “se o Concello transferirá a propiedade ao Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) para que a Administración autonómica se faga cargo delas, se se optará por poñer os pisos á venda de maneira directa con criterios sociais ou se se explorará a fórmula dunha cooperativa”. “Tampouco está determinado o custo económico final da operación. O edificio está sen rematar, polo que cómpre aclarar se o Concello asumirá a finalización da promoción ou se será outra administración ou entidade a que se encargue de completar os traballos”.
Igualmente, advierten que “a propiedade presenta cargas e condicionantes xurídicos que esixen unha análise rigorosa antes de dar pasos que poidan comprometer os intereses municipais”, subrayan.