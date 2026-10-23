El PP afea la gestión del gobierno isleño tras perder la concesión de la Bandeira Verde

Parte del grupo popular, durante la celebración de un Pleno | | Mónica Ferreirós

El PP de A Illa de Arousa criticó al gobierno bipartito por la no consecución del distintivo autonómico de la Bandeira Verde. Tal y como publicó este Diario, el Concello no obtuvo resolución favorable de la Xunta al no haber respondido a un requerimiento para enmendar la documentación.

Los populares afean que el grupo de gobierno “nin respondeu aos requirimentos nin corrixiu a documentación”. Y advierten que “esta falta de xestión administrativa ten consecuencias reais e inmediatas para o noso pobo”. Así, aseguran que llegarán “menos subvencións”. “Perdemos puntos de prioridade para conseguir axudas autonómicas en medio ambiente, emprego e infraestruturas”. También opinan que es un “golpe ao turismo”, ya que “prexudica a nosa imaxe e prestixio como destino natural e sostible”.

Finalmente, concluyen que se trata de un nuevo ejemplo de “oportunidades perdidas: Quedamos fóra de fondos clave para loitar contra o cambio climático”. Lamentan por ello la gestión del bipartito en esta materia, en la que varios concellos sí lograron el sello autonómico.