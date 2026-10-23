Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Salnés

El PP afea la gestión del gobierno isleño tras perder la concesión de la Bandeira Verde

Creen que se caen oportunidades tanto en turismo como en medio ambiente y en materia económica

Beni Yáñez
23/10/2026 21:45
Miguel Paz, con otros compañeros de partido, en un Pleno
Parte del grupo popular, durante la celebración de un Pleno |
| Mónica Ferreirós
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El PP de A Illa de Arousa criticó al gobierno bipartito por la no consecución del distintivo autonómico de la Bandeira Verde. Tal y como publicó este Diario, el Concello no obtuvo resolución favorable de la Xunta al no haber respondido a un requerimiento para enmendar la documentación.

Los populares afean que el grupo de gobierno “nin respondeu aos requirimentos nin corrixiu a documentación”. Y advierten que “esta falta de xestión administrativa ten consecuencias reais e inmediatas para o noso pobo”. Así, aseguran que llegarán “menos subvencións”. “Perdemos puntos de prioridade para conseguir axudas autonómicas en medio ambiente, emprego e infraestruturas”. También opinan que es un “golpe ao turismo”, ya que “prexudica a nosa imaxe e prestixio como destino natural e sostible”.

Finalmente, concluyen que se trata de un nuevo ejemplo de “oportunidades perdidas: Quedamos fóra de fondos clave para loitar contra o cambio climático”. Lamentan por ello la gestión del bipartito en esta materia, en la que varios concellos sí lograron el sello autonómico.

Una vista desde la costa insular, hacia el Monte Xiabre

Deniegan la Bandeira Verde de Galicia a A Illa al no responder el Concello a un requerimiento

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620