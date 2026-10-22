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Vilanova

O Castro inicia una experiencia de voluntariado con jóvenes de Secundaria para atender mayores

La primera experiencia fue hoy y colaboran el IES A Basella, Faro das Lúas y el Castro Alobre

Beni Yáñez
22/10/2026 20:07
Un momento de las actividades desarrolladas hoy en la casa de cultura de Baión
Un momento de las actividades desarrolladas hoy en la casa de cultura de Baión
| Mónica Ferreirós
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La casa de cultura de Baión acogió hoy la primera experiencia de un nuevo proyecto de la asociación O Castro, en materia de voluntariado, lucha contra el edadismo y el fomento de las actividades intergeneracionales.

La entidad firmó un convenio de colaboración con los institutos A Basella y Faro das Lúas de Vilanova, así como con el Castro Alobre de Vilagarcía, para que alumnos de Secundaria y profesores interesados puedan colaborar en el voluntariado que O Castro hace para la atención a personas mayores.

Como primera toma de contacto, esta tarde celebraron un magosto conjunto, con los mayores y el voluntariado, con diversas actividades lúdicas.

Desde la asociación valoran que con este proyecto pretenden fomentar entre los jóvenes acciones para “compartir, colaborar, aprender e sobre todo  para coñecer a realidade cotián das persoas maiores”. También quieren testar desde O Castro “como prenden os máis novos a chama do voluntariado e o rechazo ao idadismo tan presente”. “Somentes se ama ou se sente empatía cando se coñece e se aprende a tratara os demais co mesmo respeto, cariño e consideración que nos gustaría recibir”, reflexionan desde la entidad que preside Pepe Sabarís.

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