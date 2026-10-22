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Meaño

La Policía de Meaño estrena un vehículo con dotación ambiental

D. A.
22/10/2026 20:27
La visita institucional para recibir este nuevo material
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| Gonzalo Salgado
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El delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Pablo Fernández, visitó hoy el Ayuntamiento de Meaño para conocer, junto al alcalde, Carlos Viéitez; el nuevo vehículo patrulla ecológico con dotación medioambiental, una incorporación destinada a reforzar los medios disponibles para la Policía Local.

Este nuevo vehículo permitirá mejorar la capacidad de desplazamiento e intervención de los efectivos, facilitando la labor de supervisión y control sobre el territorio, así como la atención a las posibles incidencias. Su dotación específica contribuirá a reforzar los recursos materiales para el desarrollo de estas tareas.

Durante la visita, el delegado territorial puso en valor la importancia de seguir avanzando en la modernización de los medios y equipamientos destinados a la protección ciudadana y al cuidado del medio ambiente

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