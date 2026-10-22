La Policía de Meaño estrena un vehículo con dotación ambiental
El delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Pablo Fernández, visitó hoy el Ayuntamiento de Meaño para conocer, junto al alcalde, Carlos Viéitez; el nuevo vehículo patrulla ecológico con dotación medioambiental, una incorporación destinada a reforzar los medios disponibles para la Policía Local.
Este nuevo vehículo permitirá mejorar la capacidad de desplazamiento e intervención de los efectivos, facilitando la labor de supervisión y control sobre el territorio, así como la atención a las posibles incidencias. Su dotación específica contribuirá a reforzar los recursos materiales para el desarrollo de estas tareas.
Durante la visita, el delegado territorial puso en valor la importancia de seguir avanzando en la modernización de los medios y equipamientos destinados a la protección ciudadana y al cuidado del medio ambiente