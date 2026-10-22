El centro comercial de Deiro: en obras 22 años más tarde

Representantes del gobierno local, vecino y colaboradores, hoy, en el acto simbólico a pie de obra | Gonzalo Salgado

Más de veinte años llevaba Vilanova de Arousa esperando por dos de sus grandes proyectos: el centro de talasoterapia y el centro comercial de Deiro. El alcalde, Gonzalo Durán, destacaba hoy, justamente, el hecho de que ambos emprendan camino, finalmente, en este 2026. Con la obra de la piscina en marcha desde hace meses, este mediodía se celebró un simbólico acto de colocación de la primera piedra de la superficie comercial.

Consistió en la presentación a pie de obra de los trabajos en marcha, del anuncio de previsiones temporales, recordatorio del proyecto y algunas novedades, como es que, en los últimos días, se cerraron las últimas compras de terrenos de la promotora con los vecinos que todavía quedaban por enajenar sus tierras en estos 80.000 metros cuadrados en Freixeiro, Deiro, al pie de la Vía Rápida. Finalmente, explicaron promotor y regidor, todo se hizo por acuerdo y sin expropiaciones. La superficie construida será de 20.000 metros cuadrados.

Verano de 2028

La previsión es que el recinto pueda estar operativo hacia el verano de 2028. Se trabaja ahora en las labores de urbanización, con el movimiento de tierras, preparación de terreno y accesos, algo que ocupará hasta el mes de diciembre. Según Ignacio Cernuda, representante de la promotora, LyC Consultores, a partir de enero comenzará la construcción de las estructuras y edificios.

La inversión privada supera los 24 millones, compra los últimos terrenos y abrirá dos nuevos enlaces viarios

Se ha contratado, además, todo con empresas de la zona. Expano se encarga del movimiento de tierras; Precon, de los prefabricados; mientras que la construcción de las estructuras en el lugar correrá por cuenta de Plaintec.

La inversión de la promotora es de unos 20 millones de euros, a los que hay que sumar otros “cuatro o cinco” que se dejarán las empresas que ya han firmado su desembarco en el área comercial, para la adecuación y puesta en marcha de sus locales.

La creación de empleo se mantiene en la estimación de 450 puestos, tanto de forma directa como indirecta.

Viales y aparcamientos

Una de las mejoras que más podrán beneficiar no solo a los usuarios son las dos nuevas conexiones viarias que se abrirán, así como los 976 aparcamientos, todos descubiertos y a nivel de planta. Uno de los accesos será desde la propia Vía Rápida (solo entrada), mientras que la otra será por la carretera desde el polígono de Tremoedo al puente de A Illa de Arousa, aquí sí, con entrada y salida.

Vegalsa-Eroski, Tiendanimal, Sprinter, JYSK, MGI, Pepco, Druni, Action, Max Colchon, Alain Afflelou, Fitness Park, McDonald’s y King Sushi tienen ya cerrado su desembargo en esta superficie

Esta circulación, unida a la mejora de una carretera que cruza por Deiro por delante de los terrenos, favorecerá también las conexiones de estos núcleos de población hacia el vial de alta capacidad, que podrán cruzar por el entorno del área comercial hacia sus hogares, desde la Vía Rápida, sin tener que dar un rodeo de unos cuatro kilómetros.

Así lo destacó el regidor, que también señaló que esa importante bolsa de aparcamiento al pie de la Vía Rápida podrá ser utilizada además para dejar vehículos durante la jornada, fomentando un punto de encuentro para favorecer desplazamientos de trabajo en coche compartido.

Marcas y establecimientos

La firma “ancla” de la superficie será un gran hipermercado Vegalsa-Eroski. El director de desarrollo de la firma, Pedro Suárez, explicó que será un complejo similar al de A Sionlla en Santiago o al de Nigrán, en el polígono de Porto do Molle. Serán unos 2.000 metros cuadrados de superficie, incluyendo secciones de cocina, textil, deporte, bazar, electrónica y librería y con un personal de alrededor de 100 empleados.

Otros establecimientos, con superficies medianas, serán Tiendanimal, Sprinter, JYSK, MGI, Pepco, Druni, Action, Max Colchon, Alain Afflelou, Fitness Park, McDonald’s y King Sushi. Ha calado también la idea de abrir un gimnasio-centro de fitness y la promotora busca igualmente el interés de alguna farmacia para instalarse en el recinto. Todavía quedarán, de hecho, algunas dependencias vacías, para sumar más firmas.

Usos públicos

El propio Ayuntamiento contará con una superficie de 4.000 metros cuadrados, entre el uso dotacional y el aprovechamiento comercial. Durán avanzó que ahora pensarán ideas para habilitar en este recinto algún tipo de servicio público de interés.

El promotor agradeció la colaboración y facilidades del Concello, mientras que el alcalde destacó que sacar el proyecto adelante, después de tantas dificultades, supone “el triunfo de la constancia”.