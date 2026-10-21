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Vilanova

Vilanova recibe seis nuevos contenedores especializados para optimizar el punto limpio

D. A.
21/10/2026 19:06
Vista de estos nuevos depósitos, en las instalaciones de Tremoedo
Vista de estos nuevos depósitos, en las instalaciones de Tremoedo
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El Concello de Vilanova recibió seis nuevos contenedores especializados para optimizar la gestion del punto limpio municipal. Estos cubos de grandes dimensiones fueron adquiridos con un presupuesto de 43.560 euros, financiados por la UE.

El alcalde, Gonzalo Durán, se desplazó hoy hasta el punto limpio de Tremoedo acompañado por varios técnicos. Allí comprobaron los nuevos contenedores metálicos de gran volumen, comprados para reforzar estructuralmente la capacidad operativa del sistema municipal de gestión de residuos.

Se pretende con ello facilitar e incrementar la recogida separada, la adecuada clasificación y la trazabilidad de los residuos especiales gestionados aquí.

Cinco de ellos cuentan con capacidad de 30 metros cúbicos y uno de 15 metros cúbicos, siendo reforzados adecuadamente para el servicio de almacenamiento y transporte de residuos, la integración de los cubos en la operativa del punto limpio y la reorganización de los flujos internos de almacenamiento. Estos depósitos están diseñados específicamente para almacenar y transportar residuos de forma más eficiente permitiendo optimizar la clasificación y el flujo de materiales hacia las diferentes instalaciones.

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