O Castro pacta con tres institutos realizar voluntariado y acciones intergeneracionales

Parte de los integrantes de la entidad, en su sede social | Mónica Ferreirós

La asociación O Castro de Baión ha formalizado un convenio con tres institutos de la comarca para la realización de acciones intergeneracionales. El objetivo es potenciar estas entre usuarios de su Unidade de Voluntariado de Atención a Persoas Maiores y los alumnos de estos centros de enseñanza.

Se trata de los IES A Basella y Faro das Lúas de Vilanova, así como el Castro Alobre de Vilagarcía.

Cada día, unos 50 mayores acuden a la casa de cultura de Baión todas las tardes de lunes a viernes. A muchos de ellos los va a recoger y llevar a sus domicilios un microbus o un furgón propios de la Asociación.

Durante tres horas diarias hacen actividades diversas guiadas por una educadora social, un dinamizador cultural y atendidas por un voluntariado “implicado e moi receptivo. También cuentan con especialistas en fisioterapia, podología y psicología.

Es en este entorno donde se van a llevar a cabo acción intergeneracionales.

Así, un día mes, el alumnado y profesorado voluntario de cada instituto, fuera de su horario lectivo, acudirán a la casa de cultura de Baión para compartir, colaborar, aprender y sobre todo para conocer la realidad cotidiana de las personas mayores. Es también una forma de lucha contra el edadismo.

Como primera actividad, este jueves celebrarán un magosto conjunto, con los mayores y el voluntariado, a partir de las 16:30 en la citada casa de cultura de Baión, con diversas actividades programadas.