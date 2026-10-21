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Vilanova

Los domingos de baile regresan a Caleiro con una jornada de prueba gratuita

D. A.
21/10/2026 06:00
Uno de los eventos, en una imagen de archivo
Uno de los eventos, en una imagen de archivo
| cedida
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La Asociación Cultural de Familias Rurais Vista Real de Vilanova regresó este mes con una de sus actividades más populares y exitosas: los domingos de baile social.

Desde la entidad animan a todos los interesados a sumarse y disfrutar de estas tardes de baile, entre las 19 y las 22 horas, en la casa de cultura de Corón-Caleiro, “un dos mellores locais” de la zona, valoran. Todas las semanas actúan además en estos eventos los “mellores dúos e tríos” musicales del entorno.

El precio es totalmente simbólico y de ayuda a la asociación, pero para seguir sumando más atractivos al plan, la primera jornada para aquellas personas que quieran ir a probar es totalmente gratuita.

En las mejores temporadas se llegaron a reunir unas ochenta parejas para disfrutar de una tarde de baile. Ahora son algunas menos, por lo que animan a todas las personas a sumarse, asegurando tardes de diversión. No es necesario ser  asociado de la entidad para poder participar, por lo que la entrada es libre para todo aquel que quiera sumarse.

El colectivo promotor es una asociación sin ánimo de lucro que busca también personas interesadas en sumarse a la entidad, para colaborar en este tipo de iniciativas y otras de carácter lúdico-cultural.

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